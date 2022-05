Jorge Javier Vázquez, protagonista de un divertido pique con Adela González en directo

Jorge Javier Vázquez y Adela Gonzalez protagonizan un divertido pique en directo. El programa y colaboradores se encuentran inmersos en los preparativos para la tercera edición de la ‘Sálvame Fashion Week’.

Este mismo miércoles a las 21:55 horas da el pistoletazo de salida uno de los eventos más grandes del magazine. El presentador ya comentó hace varios días algunos detalles sobre todo lo que va a ocurrir en los próximos días. El tema elegido para dar ritmo al acontecimiento será ‘Llámame’, la canción que Rumanía presentó en ‘Eurovisión 2022’.

La decisión de este single ha terminado con un divertido pique entre Jorge Javier Vázquez y Adela González por el tema que sonará en el gran evento de ‘Sálvame’. «¿Por qué la tengo que escuchar cada vez? Porque a ti te encante no entiendo porque la tengo que escuchar yo», se pregunta el catalán nada más sonar el sencillo.

¡Arranca la #SLVMFashionWeek! ⭐ Participación de Rocío Carrasco ✍ Jurado: @Carmen_Lomana, Eduardo Navarrete y @badbixsamantha 🏝 Kiko Matamoros y Anabel Pantoja, desde S|V El miércoles, a las 21:55h, 👠GRAN GALA 👠 Y mucho más ⬇https://t.co/ZvvCVrhY2E — Mediaset España (@mediasetcom) May 23, 2022

«Oye, que no la he elegido yo», reacciona la colaboradora a lo que el cómico se explica. «Me parece super antigua». La periodista no está de acuerdo con la opinión de su compañero y le ha comentado lo que piensa de ella.

«Me parece divertida y me parece un himno maravilloso para esta ‘Sálvame Fashion Week’». Jorge Javier Vázquez es aquí cuando se acuerda de la canción de Chanel y que representó a España en el festival. «Donde esté SloMo…», dejaba caer el presentador.

Ante este comentario, Adela González le ha respondido que «No te pienses que eres moderna porque te guste esa canción. Oye, pero me gusta y punto. No tengo ni que ser moderna ni no moderna, si no te gusta te aguantas», concluye la periodista.