El pasado ‘Viernes Deluxe’ Amador Mohedano y Rosa Benito se cruzaron en los pasillos de Telecinco, pero no hablaron ni se saludaron. Sin embargo, esta situación ha hecho que estén en el punto de mira y muchos han sido los que les han preguntado si hubo algún tipo de contacto entre ellos. Entre ellos Jorge Javier Vázquez, quien ha cuestionado a la alicantina.

Cristina Soria, psicóloga del programa, pudo analizar las caras y gestos de ambos en el momento que tuvo lugar el encuentro: «Amador tuvo contacto visual con Rosa, pero ella no le hizo caso». También hizo hincapié en lo que refleja la cara del hermano de la cantante cuando hablar de su sobrina, Rocío Carrasco: «Mira para otro lado, me llama la atención que su reacción sea diferente al resto de respuestas a cuando le está preguntando Jorge».

Bravísima Belén Esteban: “yo de Amador Mohedano no me creo nada” Tal cual @BelenEstebanM 👏🏼👏🏼👏🏼#yoveosálvame pic.twitter.com/FrYUQKQWv7 — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) March 21, 2022

Rosa Benito, muy enfadada, se hizo cargo de desmentir todo lo que se estaba diciendo del reencuentro en su exmarido y ella: «El que sabe que tienes una luz y vas cegada, no ves nada y a él le tienen parado esperándome… ¿Por qué me echan a mí los perros? ¿Por qué no me saluda él a mí?». Tras estas palabras de la madre de Chayo Mohedano, el presentador de ‘Viernes Deluxe’ quiso decir unas palabras a modo de reflexión: «Creo que ha tocado techo ya como colaboradora».

Después de este comentario, Jorge Javier Vázquez quiso ir más allá para que no hubiese malinterpretación y llevase a polémica: «Lo hago con total sinceridad, si alguien tuviera visión a Rosa Benito la contrataría para una serie de una historia de buenos y malos, ella de mala malísima, tiene registros. Creo que puede ser buena actriz, lo digo de verdad», señaló el de Badalona. La tertuliana no se ha pronunciado acerca de dichas palabras, pero veremos cómo termina esto después de que no hace mucho ya tuvieron un malentendido a raíz del documental ‘Montealto’.