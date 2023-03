Jorge Javier Vázquez, contundente con Ana Obregón: “Hay que pensar en la otra parte”

Desde que salió a la luz la maternidad de Ana Obregón a sus 68 años por gestación subrogada, no tardó en convertirse en el punto de mira de todos los noticieros y telediarios del país. Como no podía ser de otra manera en Sálvame también quisieron dar su opinión de los hechos y Jorge Javier Vázquez aprovechó para mandarle un mensaje a la modelo.

Respecto a este tema han surgido distintas opiniones, desde aquellos que están a favor de lo que ha hecho y le desean toda la suerte del mundo, hasta aquellos que no están de acuerdo de la acción que ha realizado y le han aconsejado adoptar en vez de comprar. Entre ellos, encontramos a Jorge Javier Vázquez, quién se centraba más en el porqué de los hechos que en la acción en sí.

María Patiño cuenta los legados que Ana Obregón habría cumplido por deseo de su hijo: «El tercero es hacer una familia que él no pudo hacer» 😱 #yoveosálvame https://t.co/1I11uI7BjC — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 30, 2023

“Creo que todos hemos entendido y empatizado con el dolor de Ana Obregón. Se le han aceptado y permitido unas cosas porque entendíamos que estaba viviendo un proceso de duelo. Ahora, creo que si no fuera ella, nadie entendería que una mujer decidiera ser madre a los 68 años”, comenzaba explicando. Pero todavía había más pues se atrevía a hacer una profunda reflexión sobre los motivos que ha podido tener la actriz: “es la representación máxima de lo que ha sido su vida, que es no aceptar el paso del tiempo”, seguía comentando.

El resto de colaboradores escuchaban atentamente todo lo que estaba diciendo su compañero y coincidían en opiniones: “Si su hijo no hubiera fallecido, ¿se habría planteado ser madre a los 70? Yo estoy abierto a escuchar todo tipo de hipótesis pero no comulguemos con ruedas de molino. Se nota a la legua que esta señora no está gestionando bien el duelo”, comentaba. Jorge Javier Vázquez tiene muy claro que debería haber pensado en que pasará dentro de 10 años en el caso de que ella no esté: “Hablamos de tener un niño no un bolso”, expresaba.

En ese instante, Belén Esteban defendía a Ana Obregón y comentaba que a la niña nunca le va a faltar de nada, el presentador al escuchar estas palabras cogía el micrófono, lo tiraba al suelo mientras decía: “Dicen que a la niña no le va a faltar de nada…¡Coño, le va a faltar su madre!”, y este desaparecía del plató.