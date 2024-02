Jorge González responde en ‘Fiesta’ tras las duras críticas por su reacción a la victoria de Nebulossa

El pasado sábado 3 de febrero, Benidorm Fest regresó al prime time de La 1 de Televisión Española y lo hizo para presentar al público el nombre del nuevo representante de nuestro país en Eurovisión. Un encuentro televisivo donde las emociones no faltaron en ningún momento y en el que Jorge González conquistó a todos con su propuesta.

Ocho candidatos fueron los seleccionados para alzar su voz y darlo todo en la gran gala final. Sin embargo, y tras el recuento de votos, solamente hubo una ganadora. Así pues, Nebulossa brilló con luz propia con su actuación y lo hizo al ritmo del tema Zorra. Por ello, en Fiesta, programa de Telecinco, no dudaron en hablar con los protagonistas.

Nebulossa conecta en directo con #Fiesta4F: «Ya es hora de que este canto a la libertad traspase fronteras» https://t.co/7ZHAKof1Nv — Fiesta (@fiestatelecinco) February 4, 2024

El éxito de Nebulossa ha despertado todo tipo de comentarios en redes sociales, trayendo por el camino alguna que otra polémica. Una de ellas ha estado relacionada con la reacción de Jorge González, quién se clasificó en cuarto lugar tras sumar 124 puntos.

Dando el salto de TVE a Telecinco en tan solo unas horas, el artista ha hecho un breve repaso de su experiencia por el certamen musical. «Tengo muchas sensaciones. Por un lado, pienso en todo el equipo que ha trabajo duro en todo esto. Estaba perfecto para ir a Eurovisión. No he decepcionado a mi equipo pero, al final, yo remaba el barco de todo el equipo. Para mí era importante que, al ver después la actuación, ver que estuviera bien y estuviera satisfecho con lo que tanto se ha trabajado. No siento que haya perdido», explicó.

Fue entonces cuando Makoke, una de las colaboradoras, sacó a la palestra la polémica sobre el mal perder del madrileño respecto a la victoria de Nebulossa. «¿Eso ha salido? ¿Lo puedo ver?», preguntó él, sin dar crédito a la situación. Ante ello, el cantante explicó que esas imágenes no se podrían mostrar por el simple hecho de que no existen. Nunca sucedió tal cosa.

Jorge González responde a las críticas por no celebrar la victoria de Nebulosa en el Benidorm Fest #Fiesta4F https://t.co/uBbrTEA9er — Fiesta (@fiestatelecinco) February 4, 2024

«Hay que tener cuidado con lo que se diga en redes porque se le hace daño a la persona… a los dos (a él y a Nebulossa). Se les ha aplaudido, ellos lo saben, los he abrazado porque ellos son adorables, son lo más. Y España es una zorra caliente. Estoy orgulloso de que nos representen ellos», destacó.

Asimismo, la colaboradora de Fiesta le mostró a Jorge González algunos de los titulares que han hecho referencia a esta controvertida polémica de su «feo gesto». Una situación por la que el artista se ha mostrado molesto. «Estoy flipando, las cosas son más sencillas. Ese gesto no lo hice yo. Te aseguro, y meto mis manos en el fuego, que yo aplaudí, me levanté y la besé», aclaró.

«Independientemente de los resultados, el cariño que nos tenemos entre todos, te puedo asegurar que va por encima de los puestos. A Nebulosa los adoramos todos. Si la gente ha decidido que vaya, debe de ir», zanjó.