Jonan Wiergo abandona el directo de ‘Supervivientes 2023’ tras los reproches de Raquel Mosquera

El pasado domingo, en la nueva y última entrega de Supervivientes Conexión Honduras, hemos sido testigos de cómo Jonan Wiergo, finalista de Supervivientes 2023, y Raquel Mosquera han vuelto a verse las caras. Laura Madrueño, presentadora del reality, explicó a ambos que en el puente tendrían la oportunidad de dejar en el pasado todas esas rencillas que les separaron.

El primero en dar un paso en la estructura fue Jonan Wiergo, que aseguró que Raquel Mosquera fue la persona con la que más roces tuvo en Honduras: “La convivencia con ella no me la esperaba para nada así”. Ella enumeró algunas de las tantas cosas que no le gustaron del influencer, a lo que él respondió: “Se me hizo difícil decírtelo porque nunca había vivido algo así”.

La exconcursante aprovechó la ocasión para ir más allá: “He visto los vídeos de cómo hablabas de mí. Mi sorpresa fue cuando me criticabas por detrás”. Acto seguido, ocurrió algo que Laura Madrueño tuvo que explicar: “Hemos tenido un momento de tensión durante la publicidad. Jonan ha abandonado el puente. Queremos que intentéis avanzar hacia delante, no anclaros en el pasado”.

El finalista de Supervivientes 2023 reconoció querer retroceder en la plataforma por un motivo que confesó dirigiéndose a Raquel Mosquera: “Has venido con la artillería muy cargada. No puedes venir a meter mierda en vez de a arreglar algo. Que vengas a decir que he dicho cosas detrás de cámaras me parece bastante heavy”.

Raquel insistió en que no iba a cambiar de opinión, y que ha sido una decepción para ella puesto que pensaba que era su amigo en el reality. Laura Madrueño recordó a Jonan Wiergo que podía ir avanzando en el puente para intentar arreglar la situación, pero éste terminó rompiéndose: “Cuando entré el primer mes era una persona distinta a la que soy ahora mismo”.

Además, añadió: “A lo mejor a ella le fallé porque para mí no fue cómodo entrar de mi vida donde no tengo discusiones y estar escuchando discusiones continuamente. Es un machaque al cerebro y, al final, me cansé”. Raquel continuó malmetiendo: “Yo habré cometido errores, pero con él no”. Jonan, entre lágrimas, seguía sin entender la actitud de su excompañera: “No me quiero quedar con ninguna mala sensación de Supervivientes. (…) No quiero ninguna movida contigo ni con nadie”.

“Cuando salgas vas a ver todo”, respondió Mosquera, a lo que Jonan Wiergo decidió zanjar la situación: “No quiero, lo siento. Me estás diciendo las cosas que no tengo que decir. Venías con la artillería cargada de tres meses. Ya no doy el paso”. Ella fue aún más contundente: “Este teatro conmigo no va”. Un comentario que provocó que los dos abandonaran el puente por caminos separados.