Isa Pantoja y Elena Rodríguez: tenso enfrentamiento en el plató de ‘Supervivientes 2023’

La final de Supervivientes 2023 se acerca y con ello, la tensión se palpa en el ambiente. A pesar de que los concursantes están disfrutando de sus últimos días juntos, conscientes de la que experiencia está a punto de terminar, en plató el ambiente es mucho más hostil. Y Elena Rodríguez e Isa Pantoja han protagonizado el último enfrentamiento.

El enfrentamiento de ambas comenzó después de que este domingo, Asraf Beno reconociera su decepción con Adara. Unas palabras que llevaron a Isa Pantoja y a Elena Rodríguez a protagonizar un fuerte cara a cara en directo en el plató.

«No hay que olvidar todo lo que ha pasado, como Adara le importa como persona él no ha terminado de entender todo esto, es normal que tenga este sentimiento porque para él ella ha sido importante”, señaló Isa Pantoja en defensa de Asraf.

Y añadió: «Para mí no es lo mismo haber discutido con Yaiza en plató que es una persona a la que ya no voy a ver, que con mis primos que son personas a las que les tengo cariño. No es comparable”. Sin embargo, Elena terminó estallando en defensa de su hija.

Lo primero que se le pasa a Asraf por la cabeza al ver la palabra «perdón»: Adara 💔 🏝 #ConexionHonduras17

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/5V2lJZlzXl — Supervivientes (@Supervivientes) June 25, 2023

“Me gustaría saber qué es lo que Adara le ha hecho, le ha defendido y se ha posicionado al lado del débil. Las personas que le han insultado han sido otras, la que ha dado la cara por él ha sido ella, ¿y pretendes que Adara te pida perdón? Lo único que ha hecho es cambiar de opinión e irse con los que tenía afinidad”, comentó Elena visiblemente molesta.

Y añadió: «Como madre, me duele mucho lo que he estado viviendo hasta ahora, de ser la mejor a ser la villana, cuando no ha hecho nada. Han tenido problemas de convivencia, habéis querido estirar el cuento. Como madre he sufrido lo insufrible, solamente por no seguir a su lado, ¿ese es el mal que ha hecho?», le ha soltado a Isa sobre su sufrimiento.

Ante estas palabras, Isa Pantoja justificó el sufrimiento de su pareja. ¿Y Asraf no tiene familia? Que también lo sufren, Asraf también tiene madre, que no está aquí, pero también lo sufre y yo también soy su novia, yo también he sufrido mucho”, comentó.

«Cuando eran amigos, lo que ha pasado no se ha entendido porque por unas cáscaras de cangrejo… Una persona no se puede reír de otra cuando tú has apoyado a una persona. Adara se ha reído de él, le ha dicho que le ha traicionado…», señaló sobre la actitud que llegó a tener Adara con Asraf.