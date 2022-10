El estreno de Sintiéndolo mucho, la película documental de Joaquín Sabina dirigida por Fernando León de Aranoa llegará a los cines el próximo 17 de noviembre. Una película en la que Leiva, gran amigo del músico, ha tenido el honor de participar en su banda sonora, cuya canción principal vio la luz este miércoles.

Con Sintiéndolo mucho, Joaquín Sabina presenta un tema inédito, con una letra poética a la altura de sus composiciones, para la cual, el músico ha trabajado junto a otro de los mejores compositores de nuestro país, Leiva, con quien además comparte una gran amistad desde hace muchos años.

Sintiéndolo mucho fue creada para cerrar la película del mismo título que Fernando León de Aranoa ha rodado durante los últimos 13 años en torno a la figura de Joaquín Sabina. De esta forma, el videoclip lo componen imágenes del propio documental.

Mañana, 19 de octubre, se publica #SintiéndoloMucho, la canción original que hemos compuesto #JoaquinSabina y yo para el documental de Fernando @LeonAranoa, y que estaré presentando junto a Fernando en el @ficm la próxima semana! pic.twitter.com/sCLJsXapf0 — Leiva Oficial (@Leiva_Oficial) October 18, 2022

En cuanto al documental, supone: «Un retrato sin bombín, hecho a muy pocos centímetros de su piel, que cuenta sin atenuantes la intimidad del artista, sus bambalinas, cuando baja del escenario». Un proyecto presentado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y que también se presentará México en el Festival Internacional de Cine de Morelia el próximo 23 de octubre

Por su parte, Leiva, fiel compañero de aventuras de Sabina durante los últimos años, tal y como se pudo ver durante la última gala de los Goya, ha querido participar de primera mano en este proyecto, haciendo que sea aún más especial.

«Siempre tuve debilidad por el cine de Fernando León. Sus pelis y su mirada social dejaron mucha huella en mí desde bien chaval. Y lo siguen haciendo hoy. He tenido la enorme fortuna de que me llamara para proponerme hacer la banda sonora de “Sintiéndolo mucho”, la película documental que lleva trece años rodando sobre mi amigo del alma Joaquín Sabina. Hemos pasado meses encerrados trabajando y matizando al detalle hasta dar con el traje perfecto», plasmó Leiva en sus redes sociales tras el anuncio de esta canción.