Joaquín Prat ha desvelado en ‘El programa de Ana Rosa’ cuál es el retoque estético que le gustaría hacerse. El presentador se está replanteando un nuevo tratamiento tras el resultado que ha tenido el de Ortega Cano.

El torero lleva a arrastrando desde hace varias semanas los problemas familiares que ha provocado Ana María Aldón tras destapar su crisis matrimonial. El padre de Gloria Camila se ha querido desmarcar de cualquier polémica y ha acudido a su centro estético de confianza para hacerse un injerto de cejas.

Sin embargo, la salida de Ortega Cano con la cara amoratada ha dejado en shock a todo el mundo y se ha convertido en el centro de todas las miradas. La intervención duró más de cinco horas como consecuencia de una serie de complicaciones. Tras todo ello, Joaquín Prat ha asegurado que se está replanteando hacer lo mismo que se ha hecho el maestro.

Tras conocerse la noticia del injerto de pelo en las cejas de Ortega Cano, Joaquín Prat medita someterse a la operación: “La naturaleza no me dotó de pelo en las cejas” #AR5A

«Se ha puesto pelos en las cejas, yo también lo voy a hacer. Ya lo adelanto desde aquí. La naturaleza no me dotó de pelo en las cejas», comenta y celebra que exista este tipo de cirugía. El periodista ha confesado que tiene poco pelo y que le interesa mucho este retoque.

Hace ya bastante tiempo, Joaquín Prat se sometió a un injerto de pelo y ha reconocido que ha sido una de las mejores decisiones de su vida. «Yo me puse pelo y oye, ¡qué maravilla! Me ha cambiado la vida, ya no tengo que hacer ingeniería para ver cómo me puedo tapar la entrada. A mí me ha cambiado la vida desde el punto de vista estético», asegura el presentador.

Por otro lado, Gloria Camila también ha hablado sobre las otras cirugías a las que se ha sometido su padre. «Mi padre siempre ha tenido mucho pelo, por unas cosas y por otras ha perdido el pelito de la ceja entonces se ha hecho unos micro injertos. No se ha puesto hilos tensores ni nada de eso como han dicho», explica la joven desde ‘Ya son las ocho’.