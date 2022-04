Joaquín Prat ha advertido a Marta Riesco de contar todo sobre su relación con Antonio David Flores. El presentador de ‘El programa de Ana Rosa’ se ha cansado de todas sus polémicas y está dispuesto a desenmascararlos.

El triángulo amoroso del ex guardia civil, la reportera y Olga Moreno ha vuelto a ser uno de los protagonistas de la semana. El comunicador de Telecinco se ha cansado de tantos dimes y diretes y ha tomado la palabra en su programa. El periodista ha recordado a los implicados que tiene mucha información que haría tambalear la verdad sobre el comienzo de la relación.

«Hay algunas partes de esta historia que están acostumbradas a controlar siempre toda la información que trasciende… y cuando trasciende información que no quiere que trascienda, se quedan descolocados, como ayer», asegura Joaquín Prat tras el episodio vivido en el plató con la reportera y Rocío Flores.

Joaquín Prat sobre la información que tiene de la relación de Marta Riesco y Antonio David: «Que dejen de torear porque igual la cuento…» #AR28Ahttps://t.co/hH24oZYV9t — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 28, 2022

Cabe recordar la reacción que tuvo Marta Riesco cuando el presentador habló de la conversación privada que tuvo con Olga Moreno cuando saltó a los medios su noviazgo. Lejos de mantenerse en una posición neutra, el comunicador ha advertido que puede tirar de la manta y desmontar todo el chiringuito que han montado en estos meses.

«Ojo, que tengo más información y que a lo mejor algún día la doy. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí…», ha dicho Joaquín Prat y afirma estar harto de tantas mentiras. «Pero que dejen de torear, porque a lo mejor digo yo cuantos meses llevan Antonio David y Marta. ¡Cuantos! Cuándo y dónde exactamente tuvieron su primer encuentro», asegura el presentador de ‘El programa de Ana Rosa’.

Por último, tras todos los reproches lanzados por las colaboradoras, el comunicador ha mirado directamente a cámara y dice con ironía que: «¿Cómo me he enterado yo? ¿Cómo me he enterado yo?».