‘Sálvame’ emitió el pasado martes 14 de diciembre un homenaje a Rocío Jurado y este ha sembrado la polémica en varios familiares y también ha sido comentado por diversos periodistas de Telecinco. Uno de ellos, Joaquín Prat, apuntaba en ‘El programa de Ana Rosa’ que el acontecimiento fue “excluyente”.

El periodista aprovechó la ocasión para dirigirse a Gloria Camila y Rosa Benito y disculparse por las palabras que dijo sobre ellas acerca de que estarían interesadas en cobrar cierta cantidad de dinero por aparecer en el evento. «Es un homenaje que le quiere hacer su hija a Rocío Jurado donde participaron artistas cantando temas de Rocío Jurado. Efectivamente, en ese sentido, es un homenaje», aclaro el presentador.

«Es un homenaje que no deja de ser excluyente a una parte importante de la familia», siguió comentando Prat que no pudo ver el programa en directo, ya que se encontraba participando ‘Cuatro al día’. Rocío Carrasco apuntó ya en este mismo programa que ella no tenía constancia de quienes eran los invitados, solo sabía de la participación de varios artistas. Después, tuvo la oportunidad de intervenir Alessandro Lecquio a lo que el periodista le contestó: «Homenajes a Rocío Jurado, como mínimo, hay tres al año. Allí vemos a toda la familia menos a Rocío Carrasco, y todos van sin cobrar». Con la sospecha que se levantó de si la hija de la cantante cobraría dinero por el homenaje, ella quiso aclarar las dudas y sentenciar que “eso es impensable. Yo nunca haría nada que no fuera en beneficio de mi madre”.

Finalmente, Joaquín Prat sentenció: «Hay tantísimas cosas en esos 18 contenedores, cosas que tu madre te ha dado a ti… lo que quiero decir es que hay tantas cosas que llevan guardadas trece años, ¿no se pueden repartir para que todos tengan un poco de algo?». Por otra parte, ‘El programa de Ana Rosa’ fue el programa más visto del martes en su franja horaria y es que la controversia entre este clan familiar tiene muchos espectadores detrás.