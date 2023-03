Jenna Ortega arremete contra ‘Miércoles’ en una de sus últimas entrevistas

Jenna Ortega se ha sincerado sobre su experiencia rodando Miércoles, uno de los grandes fenómenos de Netflix de este año. La actriz californiana ha hablado sin sin pelos en la lengua, en el podcast Armchair Expert, revelando datos desconocidos sobre el proceso de creación de su personaje.

A pesar de estar muy agradecida por todo lo que le ha dado la serie, ahora que se ha convertido en productora ejecutiva de la segunda temporada, la actriz ha revelado algunos detalles que no le gustaron de su personaje cuando comenzó a leer los guiones.

“Las cosas que ella hace, lo que yo tenía que interpretar, no tenían sentido ni cuadraban con el personaje. El triángulo amoroso no tiene ningún sentido. Había una frase sobre un vestido que iba a llevar al baile, cuando dice ‘Oh, Dios mío, me encanta’, que no puedo creer que dijese. Literalmente, me odio a mí misma por ello”, asegura la actriz.

Jenna Ortega reveals to ‘Armchair Expert’ podcast she had to make multiple changes to the ‘Wednesday’ script to fix things that did not make sense for her character:

"I don't think I've ever had to put my foot down more on a set in a way that I had to on 'Wednesday.'"

