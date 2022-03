James Bay ha regresado al panorama musical y lo ha hecho con el objetivo de hacer de este 2022 uno de los mejores años de su carrera musical. Por ello, y para ir calentando motores, el artista británico ha sorprendido a todos sus fans con el inesperado lanzamiento de su nuevo single.

Presentado bajo el nombre de ‘Give Me The Reason’, el cantante ha estrenado de forma oficial el nuevo adelanto de su era musical. Un proyecto que verá la luz de forma oficial a finales de año y que se consagrará como el tercer trabajo del artista.

Give Me The Reason, the first single from my third album is finally here. It’s been a long and winding adventure making all this new music, but every moment was worth it. I love this song, hope you all love it too 🟠 x https://t.co/snSTjXWF5Q pic.twitter.com/tOQW5b4thA

— James Bay (@JamesBayMusic) March 24, 2022