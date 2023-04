‘La isla de las tentaciones’: tenso cara a cara entre Naomi y Keyla, tentadora de Adrián

Este lunes 10 de abril por fin se emitía uno de los momentos más esperados por la audiencia de La isla de las tentaciones. En esta ocasión, las chicas no tuvieron la oportunidad de ver más imágenes de sus parejas, pero se enfrentaron a algo mucho más complicado: las tentadoras de sus novios. La hoguera entre Naomi y Keyla, tentadora con la que su pareja le fue infiel, fue la más tensa de la edición, tanto que Sandra Barneda tuvo que intervenir para parar las faltas de respeto.

Nada más llegar, Keyla aparecía con unas gafas puestas similares a las de Naomi y hacía un comentario dirigido a esta: “No sabía que esto era una reunión de tarántulas”, decía mientras Naomi no paraba de reír: “Me da mucha risa la situación, porque parece una palmera”, comentaba ante la sorpresa de la presentadora, quién le preguntaba el por qué de ese calificativo: “Es que se peina así como una palmera y encima va vestida de verde. Está claro que le gustan las palmeras machuchas como tú”, expresaba entre carcajadas.

La tensión cada vez era más grande y los insultos y descalificativos iban a más, ambas se reprochaban que: “Me tendrías que dar las gracias porque el hombre que no se si te vas a llevar de aquí, no es el mismo que yo conocí. Es un poco más hombre pero sigue siendo un infiel”, comentaba la joven. La tentadora de Adrián trataba de explicarse pero le resultaba muy complicado mientras Naomi saltaba por detrás. En ese momento, Sandra Barneda le pedía por favor que la dejara hablar y expresarse, pero fue una tarea imposible.

“Te explico una cosa. Adrián es una persona infiel, se enamoró de mí teniendo novia, ahora se ha enamorado de ti teniendo novia, eso es lo que te llevas”, explicaba muy acelerada. Keyla aprovechó el poco tiempo que tuvo para hablar para decirle que debería relajarse más y no ser tan faltona y soltar tantos descalificativos hacia su persona, pues lo único que hacía era retractarse.