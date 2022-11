‘La isla de las tentaciones’: Samuel es infiel a Tania con una de las solteras

Samuel ha sido uno de los concursantes de La isla de las tentaciones que peor lo ha pasado al ver como su pareja, Tania, ha ido avanzando poco a poco con Hugo hasta caer en la tentación y hacerse inseparables. Éste aseguraba que estaba muy enamorado de su novia y era imposible que fuera infiel con ninguna de las chicas. En especial, Elena y Jessica con las que sí ha tenido un acercamiento.

Durante toda la edición hemos visto cómo el concursante rompía a llorar cada vez que le mostraban imágenes de su novia, e incluso llegaba a emocionar a Sandra Barneda al ver lo mal que lo estaba pasando. Tania por su parte ha seguido avanzando con Hugo y su relación parece que cada vez va a más.

Avance | Samuel cae en la tentación besando a Elena #TentacionesDBT10 https://t.co/xmibqQpCOh — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 29, 2022



Samuel desde el primer momento tenía a Elena como su favorita, siendo ella a la que escogía en todas sus citas. La tentadora ha sido un apoyo fundamental para él en la isla tanto en los buenos como en los malos momentos. Sin embargo, programas atrás, el concursante empezaba a acercarse a Jessica, otra de las tentadoras, y parecía que su relación con Elena ya no le importaba.

Pero todo ha vuelto a dar un giro radical, pues durante El debate de las tentaciones emitido este pasado lunes, hemos podido ver que Samuel finalmente se ha besado con Elena: “Me alegra que te hayas dado cuenta de que ya no te gusta Tania”, le comentaba Elena después del apasionado beso que se habían dado.

¡Aquí no acaba todo! El programa tenía más imágenes en exclusiva en las que aparecían Samuel y Jessica de nuevo juntos, tumbados en una cama balinesa con mucha atracción sexual entre ellos: “Quiero que me ayudes a desconectar. Tú me has hecho olvidarme”, le confesaba a su tentadora. No sabemos qué pasará, pero está claro que cada vez están más y más unidos.