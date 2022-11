Tania Déniz y Hugo Paz pasan su primera noche juntos en ‘La isla de las tentaciones’

Este jueves en Telecinco hemos podido presenciar una de las hogueras más impactantes de La isla de las tentaciones, donde hemos visto imágenes de lo más subidas de tono en lo que llevamos de edición. Ana, en la gala pasada, amenazaba con abandonar el programa tras ver a su novio Cristian con María de los Ángeles en una actitud demasiado cariñosa. Tania Déniz también se ha llevado una sorpresa bastante desagradable, y por ello decidió pasar la noche junto a su tentador Hugo.

Samuel, novio de Tania, llevaba todo el programa junto a Elena. Siempre había dicho que era su tentadora favorita y era la elegida para tener todas las citas juntos, hasta el momento. Sin embargo, este decidió cambiar e irse con Jessica, otra de las tentadoras. La canaria, al ver las imágenes de su novio en esa actitud tan caliente, se ponía a llorar y se mostraba dolida.

Tania se rompe al ver las imágenes de Samu: «Me quiere mal. Déjame ser feliz» 🚨 #LaIslaDeLasTentaciones10

🔵 https://t.co/aRYuaXxMMU pic.twitter.com/zqfgpIla4b — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 24, 2022

“Me quiere mal, me quiere fatal, encima por un p*** calentón. Está despechado perdido. Estoy harta de su llanto y de que yo soy la mala porque no lloro, Samu sigue en su línea, pero peor, porque ya no es con una es con dos. Yo con Hugo no he cambiado, es la misma conexión”, aseguraba la canaria. Después de la hoguera y del duro momento que había pasado, Tania Déniz se sentaba con Hugo y hablaban de lo que había visto esa noche.

“Tampoco te está demostrando mucho. Al final son cosas que tienen que pasar, y si no pasan ahora, pasarán más adelante”, comentaba el soltero sobre la situación que estaba viviendo. Fue por esto que Tania Déniz decidía dormir con él, algo que no le va a gustar mucho a Samu: “Esta noche me he ido a dormir con Hugo, porque me apetecía cariño y sé que él me lo va a dar. Él siempre quiere que esté bien y eso me tranquiliza mucho”, comentaba la concursante.