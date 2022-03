La última edición de ‘La isla de las tentaciones’ fue una de las más seguidas de los últimos tiempos, y siendo honestos, no es para menos. Una de las grandes protagonistas fue nada más y nada menos que Rosario. La expareja de Álvaro causó tanta sensación que ahora cuenta con su propio canal de Mtmad.

Precisamente en este espacio, Rosario no ha dudado un solo segundo en compartir con sus seguidores algo de su pasado. Estamos hablando de un retoque estético que se realizó cuando tan solo tenía 19 años. Algo que se convirtió en una de las experiencias más duras y complicadas, tanto a nivel físico como emocional.

Lo cierto es que, a pesar de que en su momento fue un instante para olvidar, Rosario siempre se ha caracterizado por sacar siempre la parte positiva a cada situación. De esta manera, al contar su experiencia, recuerda que hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger dónde realizarnos diversos tratamientos estéticos.

💥 Rosario Matew muestra su rostro desfigurado tras su último retoque estético https://t.co/ywVjvW9ECd — mtmad (@mtmad) February 28, 2022

De esta manera, a través de su vídeo para Mtmad, la joven se sinceró: “Ahora me parece divertido, pero lo pasé fatal”. Así pues, comenzó a compartir su historia: “Hace años, con 19, me puse labios. No tenía mucho dinero y quería labios ya, donde fuera y como fuera. Encontré un sitio medio clandestino que ponía labios por 160 euros, y allá que fui”.

Rosario continuó explicándose: “Me los hacen, yo me veía genial y todo perfecto, pero con el paso del tiempo se me han ido formando unas bolitas”. Es entonces cuando la ex participante de ‘La isla de las tentaciones’ reconoció que le habían puesto “labios polímero”, es decir, “un producto, un plástico que se usaba antiguamente que no se reabsorbe”.

Al ver la magnitud de lo sucedido, la expareja de Álvaro terminó acudiendo a una nueva clínica. Gracias a un tratamiento y al paso del tiempo, la joven ha conseguido “disimular” de alguna manera esas pequeñas bolitas que fueron apareciendo. Por lo tanto, con este vídeo, Rosario no solamente ha compartido una etapa de su vida sino que también ha dado un importante mensaje en cuanto a las operaciones estéticas: hay que escoger muy bien donde realizarse la operación en cuestión.