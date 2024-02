‘La isla de las tentaciones’: Marieta desvela el verdadero motivo por el que fue infiel a Álex

Los espectadores de La isla de las tentaciones 7 se quedaron sorprendidos cuando apenas en el segundo capítulo ya una de las participantes cayó en la tentación. Y es que la audiencia quedaba incrédula tras ver la rapidez con la que Marieta traicionó a Álex. Sergio buscó su lugar junto a la joven en Villa Montaña y parece que no hacen más que avanzar. Ahora, la joven de Elche ha confesado la razón por la que se dejó llevar con Sergio.

La joven ha acudido al debate del reality donde ha querido confesar los motivos de su infidelidad: «En mi relación siempre había muchos altibajos. Él tenía muchos celos. Yo era muy independiente. También yo trabajaba en la discoteca, a él no le gustaba el mundo de la noche. Era todo el rato muchísimas discusiones y me echaba en cara que no era cariñosa».

Al parecer, el joven aseguraba que su relación no avanzaba. Pero a los colaboradores del debate esto no les convencía. Alejandra Rubio aseguraba que ella le había enseñado a su pareja una imagen de sí misma que no era real: «Hay un momento que Álex dice: ‘Mi novia no es así. Es muy introvertida’. Creo que le has vendido la moto». Marieta no dudó en responder a la colaboradora: «Álex dice que yo soy más introvertida, pero a lo mejor es que mi novio no se molestó en conocerme de verdad».

La joven confesó que ella no creía haber engañado a su pareja y ha expuesto los motivos: «A lo mejor mi relación no estaba tan bien como pensaba. A lo mejor durante la relación me fui desenamorando. Dos meses antes, le dije de dejarlo». De hecho, durante todo lo que llevamos viendo de ella en el programa, la joven de Elche asegura que no se arrepiente de sus actos, ya que considera haberlo hecho dejándose llevar por sus sentimientos por Sergio.

El pasado de Marieta y Álvaro Boix

En el último programa de La isla de las tentaciones 7, un antiguo participante del reality regresa al programa como tentador personal de una de las chicas de la edición. María se pondrá a prueba con un antiguo amor: Álvaro Boix. Pero la malagueña no es la única de las chicas que conoce al joven de Elche.

Parece ser que Marieta y el ilicitano también se conocen. Como son de la misma ciudad, parece ser que una noche coincidieron en una discoteca y se intercambiaron los usuarios de Instagram. A raíz de este encuentro, los jóvenes hablaron un par de veces por chat, pero ahí se quedó todo. Así lo contaba ella en el último capítulo del reality.

Sergio, sobre la llegada de Álvaro a Villa Montaña: «Me jodería tener rival»

A pesar de su conexión con Sergio, los espectadores no descartan que la conversación de Instagram entre Boix y ella pueda provocar algo más entre ellos en Villa Montaña.