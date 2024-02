‘La isla de las tentaciones’: María, impactada con la llegada de una ex pareja como tentador

A estas alturas de La isla de las tentaciones 7, los participantes del reality se están dejando cada vez más. Excepto una. Los espectadores han visto que María está estancada en la experiencia. El equipo del programa ya se ha puesto manos a la obra para encontrar a alguien que pudiera suponer una tentación para la joven malagueña y que pudiera seguir avanzando dentro del programa.

Y es que ella misma aseguraba no sentirse atraída por ningún tentador en el momento de escoger al soltero con quien compartir una cita. Es por eso que Sandra Barneda, la presentadora quiso darle la oportunidad de quedarse en Villa Montaña para conocer a los otros solteros que no tenían una cita para ver si conectaba con alguno de ellos.

A María parece que no le ha hecho mucha gracia esta visita



Sin embargo, el programa tenía una sorpresa preparada para la joven. Y es que durante una de las fiestas, la presentadora entraba en la villa de las chicas para presentarle a María su nueva tentación. Y es que el equipo quiso contactar con un antiguo participante del reality que estaba dispuesto a volver, pero esta vez como tentador. Álvaro Boix acudió a República Dominicana en la cuarta edición del programa con su ex pareja Rosario Matew.

Ahora, regresa a La isla de las tentaciones 7 como el tentador personal de María. Aun así, no parece que la joven se alegrara de verle, ya que, asegura que le «decepcionó como persona». Álvaro y la joven pasaron una noche juntos tras encontrarse en una discoteca y fue el primer punto de inflexión en su relación con David: «A mí me decepcionaste porque te faltó tiempo para ir contando las cosas. Como persona, me fallaste».

María, sobre Álvaro: «No es mi tentación. Fue un punto de inflexión en mi relación»



Sandra Barneda le aseguró a la joven que «ahora sí que empieza realmente tu experiencia cara a cara con la tentación». María no tardó en meterse en su habitación y derrumbarse suplicando que su pareja confiara en ella. Además, le invadió el miedo de que su pareja le fallase por ver quién era el nuevo tentador de María.

El pasado de María y Álvaro Boix

El de Elche y la joven de Málaga se conocieron unos meses antes de entrar a La isla de las tentaciones, algo que terminó con una tremenda desilusión para la joven. Después de esta breve relación, la joven conoció a su pareja actual, David, en la pasada edición del programa.

María ha contado porqué le ha afectado tanto la entrada del joven al programa: «En octubre, me mudé a Madrid. Me lo encontré en una discoteca y pasamos una noche juntos», comenzó diciendo. «Me decepcionaste. Cuando te dije que no dijeras nada, que cuando lo supiese David iba a ser porque se lo contaré yo y no fue así. Tardaste en decírselo a todo el mundo. A mí como mi persona, me fallaste».

Y así, entre libro y libro, se conocieron María y Álvaro



Ahora, los espectadores de La isla de las tentaciones 7 están ansiosos por ver cómo afectará esta nueva entrada a Villa Montaña.