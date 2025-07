Un soltero de ‘First Dates’ descoloca a su cita: «Me vi tendido en la cama y viajé al espacio»

Llega el verano y, con ello, aumentan las ganas de muchos solteros de enamorarse. Por ello, el equipo de First Dates continúa con su labor de unir corazones o, al menos, lo intenta. De esta manera, en la emisión del pasado 2 de julio, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a José, un soltero de 68 años. El marinero y chef jubilado de Cantabria se presentó en el formato con el objetivo de encontrar al amor de su vida. Nunca ha tenido problemas para conquistar a las mujeres, pero ha querido vivir la experiencia del programa de Cuatro. «Me gustan las mujeres bajitas, delgadas y bonitas», dijo en su presentación.

La organización del show de citas a ciegas le presentó a Conchi, una soltera de 62 años, originaria de Navarra, a la que le encanta la naturaleza. «Vivo en el campo y estoy en contacto directo con la naturaleza, es una pasada. La gente que me aprecia dice que soy auténtica y sincera», dijo en su presentación. De hecho, estas características ya las empezó a demostrar a su llegada al local. Pues, su primera impresión de José no fue la mejor. «José me parece desaliñado. Yo en el pueblo voy con botas de monte todo el día, pero aquí estamos en una cita…», comentó a las cámaras. Por el contrario, el comensal se mostró muy contento con la elección de su cita. «Me gusta y tiene un sonrisa bonita», dijo él.

La pareja de solteros se trasladó hasta su mesa en el restaurante de First Dates con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si tenían gustos en común o no. De esta manera, y con la intención de sorprender a Conchi, el participante comenzó a tocar la armónica. «Me ha parecido un detalle bonito, pero tampoco la toca demasiado bien», aseveraba ella.

Poco tardaron en descubrir la cantidad de cosas que tenían en común. Y es que, la naturaleza y el baile se convirtieron en sus puntos fuertes. «Coincidimos en muchas cosas, me encanta», reconocía él. Pero, Conchi seguía teniendo la misma impresión de su cita. «No le veo atractivo. No me veo con él. No me atrae», sentenciaba en uno de los totales.

La velada fue avanzando, pero uno de los momentos más particulares llegó cuando la comensal le preguntó a José si había experimentado alguna experiencia paranormal. «Yo paranormales no tanto, pero sí extrasensoriales. Soñé que mi abuelo se iba a morir y se murió», le confesó ella. Pues, fue un suceso que la dejó sin palabras. Sin embargo, lo que jamás se imaginó Conchi fue la respuesta que le daría José.

Conchi, a José en ‘First Dates’: «De mí no sabes nada»

«Yo he estado navegando por ahí. Me liberé de mi cuerpo y me vi tendido en la cama y viajé al espacio», comenzó explicando el participante. Unas declaraciones que dejaban a Conchi estupefacta. «Yo he tenido conexión con gente que ha muerto, pero que este señor haya viajado al espacio…me ha superado», le comentó ella al equipo de First Dates.

Sin embargo, por mucho que José lo intentó, Conchi no cambió su percepción de él. «Me he aburrido. Ha hablado mucho de su vida y de sus cosas y no me ha preguntado nada de mi vida», sentenciaba ella antes de su encuentro con José en la decisión final. «Me ha parecido una cita un poco aburrida. De mí no sabes nada. No tendría una segunda cita porque no acabo de conectar contigo ni encontrarte un atractivo especial», le dejó claro a él. Un rechazo que José tuvo que aceptar.