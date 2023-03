‘La isla de las tentaciones’: Elena y sus compañeras protagonizan un tenso enfrentamiento

Telecinco emitió este lunes una nueva entrega de La isla de las tentaciones. Elena se volvió a convertir en una de las protagonistas de la noche, después de que sus compañeras le contasen lo que habían visto en las nuevas imágenes de David en la última hoguera.

Sus compañeras le advirtieron cómo habían visto a su pareja en las imágenes: «Es una persona que no tiene corazón. Sigue en la misma línea con María. Se han reído de la banda que le mandaste». Sin poder parar de llorar, Elena exclamó que David no se iba a reír de su familia.

A pesar de todo, Elena no pudo dejar de acordarse de su pareja, algo que enfadó a Laura durante el cumpleaños de Naomi: «Deja de buscarle pies al gato. Abre los ojos, es un cabronazo», le dijo a su compañera. Unas palabras que fueron el inicio de una discusión entre las chicas durante la fiesta.

Durante la fiesta de cumpleaños de Naomi, toda la villa estaba jugando y Samu, el tentador de Elena, le propuso jugar pero ella lo rechazó: «No estoy yo para chupar ahí». El joven se enfadó y aunque Laura aconsejó al tentador que debía calmarse, él prefirió irse a dormir.

«Yo voy a hacer lo que me dé la gana en cada momento. Si no quiero jugar, no pasa nada», se justificó Elena. En ese momento, Naomi le advirtió que dejase de pensar en David y que no era la única persona a la que habían sido infiel. Unas palabras que no sentaron nada bien a la joven.

Al día siguiente Naomi y Laura se disculparon con Elena. Tras esto, la joven recapacito. «Considero que tengo que cambiar y apoyar a mis compañeras y no hablar tanto de David», reconoció antes de llorar desconsolada una vez más, debido a que los días se le están haciendo demasiado cuesta arriba.