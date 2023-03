‘La isla de las tentaciones’: Elena sufre las consecuencias de no haber acudido a la última hoguera

Elena sufrió este lunes las consecuencias de no haber acudido a la última hoguera. En la entrega de La isla de las tentaciones de la semana pasada, la concursante decidió saltarse las normas del programa, por lo tanto, esta semana Sandra Barneda le comunicó las consecuencias de su decisión.

«Elena aceptaste vivir esta aventura y conoces perfectamente las normas de La isla de las tentaciones. Aun así, decidiste saltártelas y no acudir a la pasada hoguera. Esto tiene sus consecuencias», comenzó a decirle Sandra Barneda a la concursante.

Y añadió: «Hoy no vas a ver imágenes de David, pero dada la importancia de lo ocurrido, serán tus compañeras las que las vean. Chicas hay imágenes para Elena, muy atentas», les dijo Sandra Barneda a las concursantes antes de que la pantalla se encendiera y apareciera la madre de Elena frente a David.

«Elena está tu madre diciéndole de todo como una reina, David se ríe, en su línea», decía Naomi. «Le han puesto las imágenes a tu madre. Tu madre le ha dicho que ha cambiado a la Barbie por la muñeca chochona, le ha quitado la banda, le ha dicho que no se la merece», añadió la concursante. «le ha dicho de todo», exclamó Lydia.

Elena decidió pedir una hoguera de confrontación con David. «Me siento fuerte y viendo a mi madre, que le ha dicho las cosas claras, yo se las quiero recalcar yo. Me siento fuerte para enfrentarme a él. Creo que ha llegado el momento de que me dé las explicaciones a la cara», expresó.

«Quiero una hoguera de confrontación Sandra. He visto todo lo que tenía que ver, me he venido arriba y estoy abriendo los ojos, ver a mi madre decirle todo lo que le ha dicho me hace más fuerte y creo que es el momento”, le dijo Elena a Sandra Barneda.

Tras la decisión de Elena, David tiene la última palabra. El concursante tendrá que decidir si quiere dar la cara y enfrentarse a su novia en hoguera de confrontación o si por el contrario, decide no acudir. De esta manera, ambos tendrían que abandonar inmediatamente La isla de las tentaciones.