‘La isla de las tentaciones’: Claudia se sincera con Álvaro durante su destierro

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de La isla de las tentaciones. Una noche en la que los concursantes se enfrentaron a dos nuevas hogueras, y donde Claudia protagonizó el primer destierro de la historia del programa, tal y como anunció Sandra Barneda.

«Chicas, hoy estoy aquí porque necesito hablar con los solteros. Chicos, por primera vez, tenéis un importante poder en forma de decisión y de destierro. La chica que menos esté disfrutando de esta experiencia y que, por tanto, que merezca una llamada de atención, deberá abandonar de manera urgente e inmediata, Villa Playa», dijo la presentadora.

Los tentadores de Villa Playa decidieron que Claudia fuera la chica desterrada: «Está pensando más en la otra persona que en ella misma y consideramos que necesita un toque de atención para que se dé cuenta de lo que vale», explicaron. «La situación que tengo yo es distinta. Si mi novio estuviera despendolado y haciendo el tonto estaría disfrutando más, pero ahora mismo mi cabeza está en la otra villa», se ha justificó la concursante.

En ese momento, Sandra Barneda anunció que Claudia no estaría sola: «Vas a estar acompañada del soltero con el que tienes más conexión y eso solo lo decides tú», señaló la presentadora, dejando a los solteros muy pendientes de la decisión de la concursante.

Claudia escogió a Álvaro para pasar su destierro junto a él. «Me ayuda mucho, me calma. Lo he ido conociendo y muy bien. Es un amor, me hace reír, estoy a gusto», contaba la concursante. Mientras que durante las 24 horas que pasaron juntos, se sinceraron el uno con el otro.

«Me estoy preocupando por otra persona que no sea yo. Me estoy dejando llevar, me sale cuidarte», le decía el tentador. «Si hubieses estado soltera esto hubiese acabado de otra manera para los dos», añadía. «Yo también pensaba que no iba a conectar con nadie», le explicaba ella, antes de confesarle que había tenido ganas de besarle.

De vuelta en la villa, Claudia confesó a Tania que Álvaro «le gusta mucho». «Me hace reír, y eso que me caía fatal cuando entró. Yo me voy a dejar llevar. Estoy empezando a ver que hay más química de lo que pensaba. Voy a disfrutar porque yo también me lo merezco», decía la concursante.