‘La isla de las tentaciones’: Ana desvela que volvió con Cristian hasta que él cortó la relación

La segunda gala de La isla de las tentaciones en Telecinco tuvo lugar el pasado martes 27 de diciembre con Ana y Cristian como protagonistas de la noche. Estos fueron la última pareja en entrar al programa tras la salida de Sara y Manu por decisión de sus compañeras. Ambos entraban para poder confiar más el uno en el otro y especialmente porque Cristian había sido infiel a todas sus relaciones anteriores.

Aunque su intención era demostrar que en realidad su novia era muy celosa y él sabía serle fiel, a los pocos días Cristian caía en la tentación con María de los Ángeles, protagonizando unos momentos muy subidos de tono, Ana al ver las imágenes decidía abandonar la villa en ese mismo instante, sin embargo, Sandra Barneda trató de calmarla e hicieron una hoguera de emergencia donde se dieron una segunda oportunidad. En la hoguera final después de las numerosas infidelidades de su novio, Ana decidía irse sola.

Ana y Cristian lo volvieron a intentar tras salir de #LaIslaDeLasTentaciones pero a los días, el decidió dejarla

Sin embargo, su separación duró tan solo unos días, al volver a su casa en Murcia trataron de retomar la relación, pero a las pocas semanas Cristian ponía punto y final pues necesitaba estar solo: “En el aeropuerto tuvimos una conversación en la que él no paraba de llorar, decía que estaba arrepentido. Hablamos de volver a intentarlo, yo le dije que no podía estar al cien por cien después de todo lo que había pasado y el me dijo que no me preocupara y que íbamos a estar bien”, explicaba la murciana.

Ana y Cristian volvieron a casa juntos tras #LaIslaDeLasTentaciones y ÉL LA DEJÓ

Un día mientras estaban durmiendo la siesta Cristian le comentaba que tenía que hablar con ella y en ese momento la dejó. Además, ha confesado que se volvió a besar con su tentadora en la furgoneta de camino al aeropuerto, aunque se dio cuenta de que no tenían cosas en común y simplemente era atracción física.