Isa Pantoja ha dado mucho que hablar con su entrevista en ‘Sábado Deluxe’. La hija de Isabel Pantoja concedió una sincera entrevista este fin de semana, en la que dio respuesta a muchas de las preguntas que tanto han dado que hablar durante los últimos meses.

A pesar de que llevaba un tiempo prefiriendo estar al margen de las polémicas de su hermano, este sábado Isa Pantoja respondió a todas las provocaciones que ha recibido por parte del dj durante este año.

Tras la muerte de su abuela, Kiko Rivera atacó tanto a Anabel Pantoja como a su hermana, unos ataques que según la invitada del ‘Sábado Deluxe’ eran innecesarios, confesando estar muy harta de la actitud de su hermano.

«Dice que no tengo oficio ni beneficio y que parece que solo hablo de su familia, como si no fuese la mía… pero a él tampoco lo llaman del Deluxe para cantar su canción, él viene aquí para hablar de la familia, igual que yo, Anabel o Irene», comenzó explicando la colaboradora.

Isa se siente desplazada: «No entiendo que a mi hermano se le perdone todo y a mí no» 😔 #karatepi https://t.co/hDqvGo8lNl — Deluxe (@DeluxeSabado) October 24, 2021

“Se molesta porque no he tomado partido, pero sabe que no puede decirme nada, porque estoy entre mi madre o mi hermano. Cuando quieres ir a ver una persona, vas. Me parecen muy hipócritas las cosas que dice mi hermano», añadió.

Isa Pantoja también recalcó lo cansada que está de que Kiko siempre tire balones fuera, en lugar de asumir la culpa de sus actos: “Estoy harta de que la culpa la tengamos siempre Anabel, Irene, mi madre o yo. No consiento que para quedar él como un rey me deje a mí como una mierda, porque no lo soy. Lo que ha hecho mi hermano no lo hace una persona que esté bien“, explicó durante la entrevista.