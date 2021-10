Isa Pantoja ha vuelto a tirar de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza. Tras la polémica que generó tanto el fallecimiento de doña Ana como la boda de su prima Anabel Pantoja, ha acudido a ‘El programa de Ana Rosa’ para pronunciarse al respecto. La joven ha querido desvelar, entre otras cuestiones, lo que realmente ocurrió entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja en su reencuentro en Cantora.

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ dejó claro que, a pesar de las circunstancias, tanto su hermano como su madre mostraron una actitud de lo más conciliadora en todo momento. “Estuvimos unas cuantas personas nada más y me sorprende que tengan tanta información que casi toda se acierta”, comenzó diciendo Isa Pantoja.

“Es cierto que mi hermano se abraza con mi madre. Es un momento muy emotivo. Nos quedamos atrás porque pienso que es su momento, pero a mí me emociona porque es como si no hubiera pasado el tiempo, como si hubiera sido como siempre”, continuó expresando la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’. De esta manera confirmaba que habían dejado atrás toda polémica para darse apoyo en un momento realmente complicado.

La joven fue más allá: “Para mi madre fue increíble. Yo luego fui a abrazarla, no era momento de hablar de nada de lo que ha pasado. Estuvimos los que fuimos y mi madre. Mis tíos estaban en otro cuarto”. Es entonces cuando dejó claro que “con ellos no tengo ningún problema, al día siguiente estaban allí”.

Además, Isa Pantoja añadió: “Es la casa de mi madre y puede estar quien quiera, y más quien ha estado al lado de mi madre que es mi tío Agustín”. Por si fuera poco, dejó claro que “de él no voy a hablar. No tengo buena relación pero quiero respetar a mis tíos”. Sobre todo porque ha sido uno de los grandes apoyos de su madre en los últimos tiempos.

En Cantora, Isabel Pantoja y sus hijos mantuvieron una charla de lo más distendida. Tanto es así que la tonadillera se emocionó, y mucho, al saber de sus nietos. “Hablamos como si no pasara nada, de las cosas, de los niños. Mi madre hace mucho que no ve a los niños. Somos los primeros que le decimos ‘mira Alberto, mira Carlota, mira Ana’. Hablamos de anécdotas”. Lo que sí asegura es que “hubo lágrimas por parte de todos, por el encuentro, por la situación. Yo no he vivido la muerte de ningún familiar cercano y para mí fue un shock total ver a mi madre así, destrozada como nunca la he visto”.