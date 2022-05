‘Inocentes’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, sino del espectacular trabajo que hay detrás de todos los capítulos que podemos disfrutar no solamente en Antena 3 cada lunes y martes, sino también en ATRESplayer Premium.

El pasado martes 26 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Inocentes’. De esta manera tan concreta, vemos cómo ha llegado de los momentos más esperados por la audiencia. Estamos hablando, cómo no, del instante en el que Safiye y Naci deciden dar un paso más allá en su relación sentimental.

A pesar de todo, la tristeza continúa estando presente en sus vidas ya que Han sigue sin dar señales de vida. Gülben siente una enorme alegría por su hermana, a pesar de que en las siguientes horas sucederá algo que cambiará sus vidas para siempre. Todo ello mientras Ceylan está preocupada por no poder comunicarse con Han.

🔑 Naci acepta vivir con Safiye en la casa de los Derenoglu, pero con una condición.

👉https://t.co/twNCIbHd7L #Inocentes pic.twitter.com/tma3shyD2b — La Tetería Turca (@lateteriaturca) May 1, 2022

Después de todo, por fin hemos podido saber lo que sucederá en la nueva entrega de ‘Inocentes’ que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo la aparición de Han aliviará muchísimo a Safiye. A pesar de todo, la joven no podrá evitar sentirse culpable de lo que le ha sucedido a su hermano.

Naci llegará a un punto en el que se dará por vencido. Siendo consciente de la situación, Han va a hacer hasta lo imposible para que Safiye y Naci tengan un final feliz, sin tener en cuenta las circunstancias. Ceylan sospechará que Han no está diciendo la verdad, puesto que las respuestas que le dará no le van a convencer. Gülben estará dispuesta a dar un importante paso en su matrimonio, por lo que pedirá consejo a Esra. No te pierdas la nueva entrega de ‘Inocentes’ esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.