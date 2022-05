No es ningún secreto que ‘Inocentes’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden un solo capítulo de esta sorprendente historia.

El pasado lunes 2 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Inocentes’ en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos partícipes de cómo Safiye, a pesar de que Han ha aparecido, no puede evitar sentirse culpable de lo sucedido. Naci, debido a las circunstancias, ha llegado al punto de darse por vencido.

Han, al ser consciente de la situación, está decidido a hacer todo lo posible para que Naci y Safiye tengan un final feliz, como se merecen. Ceylan, por su parte, sospecha que Han no está diciendo la verdad ya que las respuestas de Han no le terminan de convencer. Gülben quiere dar un paso más allá en su matrimonio, por lo que no tarda en pedir consejo a Esra.

Esta noche y mañana, nuevos capítulos de #Inocentes en @antena3com 👉🏼 Han, dispuesto a todo para que Safiye y Naci sean feliceshttps://t.co/LLn9rEjwSc — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) May 2, 2022

Después de todo, por fin hemos podido saber lo que sucederá en la nueva entrega de ‘Inocentes’ que podremos ver esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, seremos partícipes de cómo Safiye y Naci disfrutarán de unas merecidas vacaciones en la nieve.

Es entonces cuando, al final de ese largo camino, vivirán un día de ensueño. Lejos de que todo quede ahí, Safiye y Naci mirarán hacia un futuro conjunto. Han, por su parte, investigará si Mazo continúa siendo una amenaza para él y para su familia. De serlo, no tardará en poner cartas sobre el asunto. No te pierdas la nueva entrega de ‘Inocentes’ esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.