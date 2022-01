‘Inocentes’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en Antena 3. Tenían algo muy complicado como era sustituir a una serie histórica como era ‘Mujer’ pero, a pesar de todo, han sabido estar a la altura de las circunstancias.

El pasado martes 11 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Inocentes’ en Antena 3. Es entonces cuando fuimos partícipes de cómo Safiye, de una vez por todas, ha reconocido que no puede sacarse a Naci de la cabeza. Lo intenta, pero le es absolutamente imposible tras lo sucedido.

Han no puede evitar sentirse atrapado, y no solamente por el nuevo trabajo que ha conseguido Inci. Es más que evidente que los diversos problemas que están acechando a la familia, inevitablemente, le están superando. Parece que los planes secretos de Neriman no salen como esperaba, mientras Anil está cada vez más obsesionado con Gülben.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de ‘Inocentes’ que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Es entonces cuando tendremos la oportunidad de ver cómo, tras lo sucedido, toda la familia querrá reunirse en la casa de Memduh.

A pesar de todo, Gülben aprovechará la ocasión para hacer planes completamente diferentes. Hikmet también dará de qué hablar, ya que su nuevo movimiento logrará provocar una profunda crisis. Algo que hará que Han tome una de las decisiones más drásticas de su vida. Se trata de un plan oculto con el que logrará llevar a Safiye al punto de la locura. Naci estará dispuesto a hacer lo que quiera Han respecto a su tratamiento. No te pierdas la nueva entrega de ‘Inocentes’, esta noche a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.