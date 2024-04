‘Selfies de la muerte’: 500 personas han muerto ya en el mundo por hacerse una foto como influencers

La última víctima de los llamados ‘selfies de la muerte’ ha sido Inessa Polenko, una creadira de contenido de 39 años que ha perdido la vida por intentar conseguir una foto espectacular para sus redes sociales. Ella es solo una de las muchas influencers que han perdido la vida por cometer imprudencias de todo tipo para conseguir un plano espectacular y subir un vídeo o una foto a las redes.

Inessa tenía poco más de 1.600 seguidores, una cantidad pequeña si se compara con los cientos de miles de followers que manejan muchos de los más populares. Para conseguir subir ese número decidió compartir algunos momentos de su viaje por Estados Unidos, aunque eso le ha llevado a saltarse las normas de seguridad.

No dudó en saltarse las barreras de seguridad de un acantilado para lograr una foto espectacular, pero perdió el equilibrio en un lugar en el que la caída es de unos 50 metros de altura. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia no se pudo hacer nada por su vida y en una vez llegó a un centro hospitalario falleció.

Pese a que en su cuenta de Instagram es fácil encontrar poses y vídeos en lugares muy peligrosos, esta vez no ha salido bien y le ha costado la vida. Hay que destacar que las redes sociales solo eran una manera de publicitar su negocio en el mundo de la belleza, donde era especialista en el contorno de labios y cejas, por lo que sus contenidos en redes no estaban enfocados solo al mundo de los viajes y las redes no parecía su fuente principal de ingresos.

Remi Lucidi cayó desde un piso 68 en Hong Kong

El francés era un gran aficionado al mundo del parkour, una modalidad deportiva en la que es habitual saltar de edificios y todo tipo de lugares de ciudades sin ningún tipo de ayuda o protección. El pasado mes de julio no dudó en colarse en un edificio asegurando que iba a visitar a un amigo, pero en realidad buscaba grabar un vídeo y tomar fotografías en la Tregunter Tower, un complejo de edificio que llegan a alcanzar más de 200 metros de altura.

Aunque trataron de impedírselo, el influencer llegó hasta la azotea, donde solo pudieron encontrar su cámara de vídeo con la que grababa. Aunque era un experto escalador no pudo conseguirlo cayó desde un piso 68 sin tener ninguna opción de sobrevivir.

500 han muerto por intentar conseguir la mejor foto como influencers

Un estudio elaborado por la Fundación iO -una organización científica dedicada al estudio y control de las Enfermedades Infecciosas en el mundo, zoonosis emergentes y medicina tropical y del viajero- ya tuvo en cuenta este tipo de peligros. Según estos datos, actualizados en 2023, desde el año 2008 ya han muerto 500 personas por este tipo de imprudencias.

La edad media de los fallecidos es de 24 años y España se coloca como el cuarto país más peligroso del mundo por culpa de este tipo de accidentes. Las playas, los acantilados y montañas son algunos de los lugares que muchos influencers quieren utilizar para conseguir las mejores fotos.

Esta terrible clasificación la lidera India, mientras que Estados Unidos y Rusia cierra el top 3 de muertes por este tipo de comportamientos.