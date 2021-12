Carlos Marín, integrante del grupo Il Divo, murió el pasado domingo con 53 años de edad en un hospital de Manchester, Reino Unido. El cantante llevaba ingresado desde principios de mes a causa del coronavirus.

El artista ingresó el 8 de diciembre y permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) entubado y en coma inducido. La última aparición pública de Carlos Marín fue dos días antes del ingreso en el centro médico. Por redes sociales, el grupo reveló que se cancelaban sus próximos compromisos en Dallas y Florida.

Horas después, se canceló también la presentación en Yorkshire por la enfermedad de una persona del grupo, en este caso era Carlos Marín. Il Divo se despidió del cantante español a través de redes sociales y han compartido un mensaje de Navidad.

David Miller, Urs Bühler y Sébastien Izambard, miembros de Il Divo, no han dejado pasar estas fechas navideñas para acordarse de su amigo y compañero.

«Si la Navidad es difícil, si has perdido a alguien querido, solo mira en tu corazón, sabrás que aún está aquí. La estrella en el cielo, la ligera nieve que cae, el petirrojo afuera, parece que lo saben. Si este es un momento en el que estás luchando, haz lo que puedas, porque lo que importa eres tú. No hay necesidad de estar alegre, no es necesario ser brillante, solo haz lo que puedas, todo estará bien. Os enviamos amor en Navidad». Este es el mensaje publicado por el Club de fans de Carlos Marín y que la banda ha compartido.

Il Divo ha difundido a través de todas sus redes sociales una publicación en la que anuncian una celebración virtual de la vida en recuerdo de Carlos Marín. Se ha establecido como hashtag oficial #CarlosMarinForever para que los fans le den un último adiós al cantante español.