Ibai Llanos se ha sincerado en su último directo en Twitch, tras unos días en los que ha recibido más críticas y mensajes de odio de lo habitual. El bilbaíno ha señalado que todos los días recibe odio, pero no siempre puede soportarlo.

Así lo ha reconocido él mismo en su último directo, tras haber tenido que hacer frente a una lluvia de criticas, después de la victoria del Real Madrid contra el Barcelona el pasado domingo, que el vasco comentó en su canal y el zasca que le mandó Alexia Putellas tras ganar el Balón de Oro.

«He tenido una cantidad de hate insano», comentó este miércoles Ibai Llanos mientras estaba directo, cansado con la situación de los últimos días: «Entiendo que forma parte de mi trabajo y hay días que se hace un poco complicado».

«El dinero no puede protegerte de ciertas cosas. Es como si te meto un puñetazo y te digo «no te quejes que tienes dinero». Bueno, es cierto, tenéis razón, pero hay veces que cuesta un poco más. Y hoy me ha costado un poco más», admitió, asegurando que no hay cifras económicas que te protejan de la avalancha de comentarios negativos que se pueden llegar a recibir.

El streamer también reconoció que actualmente se encuentra en una etapa algo confusa. «No sé muy bien cómo me encuentro últimamente. Sí que es cierto que me estoy replanteando ciertas cosas en general y la verdad es que no sé muy bien qué quiero hacer con mi vida».

«Sé que la vida me va de puta madre y que soy un privilegiado, siempre lo intento tener muy presente. Pero, bueno, hay veces que con eso no es suficiente. Supongo que los sentimientos no se pueden controlar», admitió el bilbaíno durante su último directo. Una reflexión que acompaña a las últimas publicaciones realizadas a través de su cuenta de Twitter.