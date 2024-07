Ibai Llanos habla tras la polémica actuación de Anuel AA en ‘La Velada del Año 4’: «Os compensaré»

El pasado sábado 13 de julio el Estadio Santiago Bernabéu se volvió a vestir de gala para celebrar uno de sus eventos más esperados: La Velada del Año IV. El evento es organizado por el popular streamer Ibai Llanos y en él numerosos creadores de contenido e influencers se enfrentan sobre el ring a una batalla de boxeo.

Además, en esta nueva edición, los asistentes tuvieron la oportunidad de ver sobre el escenario a estrellas invitadas como David Bisbal, Paulo Londra, Young Miko, Bizarrap o el mismísimo Will Smith, quien entonó el clásico tema de The Fresh Prince of Bel-Air. Un conjunto de actuaciones de infarto donde también estaban previstas las de Nicky Jam, la cual se canceló a última hora por motivos desconocidos, y la de Anuel AA.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ibai (@ibaillanos)

Sin embargo, la actuación de Anuel AA ha despertado mucha polémica durante las últimas horas. Al parecer, el puertorriqueño salió al escenario ante los abucheos del público tras llegar casi una hora tarde. Una larga espera que, lejos de terminar de la mejor manera, concluyó diez minutos después con un mini show del artista.

«He tenido un problema. No pude darles un show digno», se disculpó el cantante. Unas palabras con las que dejaba claro que se encontraba «un poco enfermo» y que, por ello, no había podido cantar más tiempo. Pero, eso no fue todo. Pues, el evento estaba siendo transmitido en directo a través de la plataforma de Twitch y fue ahí donde se pudo escuchar la voz de Anuel AA sin autotune.

Los seguidores de Twitch escucharon cantar al artista con su voz real, sin ningún tipo de filtros. Una situación que dejó en mal lugar al cantante, pues todos presenciaron una actuación repleta de gallos. Eso sí, esto no se vivió en el Estadio Santiago Bernabéu, lo que evidenciaba que Anuel AA estaba cantando en playback.

En el momento que Anuel se presentó en La Velada se muestran 2 versiones de su interpretación de más rica que ayer, los que grabaron en el Santiago Bernabéu y la transmisión de Twitch, yo tengo la teoría de que Anuel uso playback para el estadio y el audio real fue usado en vivo. pic.twitter.com/SSAkzSY3uY — Alan Xavier (@AlanNotFound_) July 14, 2024

Anuel AA se pronuncia en redes sociales

El puertorriqueño abandonó el estadio español por la puerta de atrás. Pero, en plena era de las redes sociales, no es de extrañar que su desastrosa puesta en escena se hiciese viral. Por ello, Anuel AA no dudó en dar su versión de la historia y criticar duramente a Ibai Llanos.