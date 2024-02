Hugo González desvela en ‘La Resistencia’ el mayor problema que tiene para mantener relaciones sexuales

La Resistencia sigue recibiendo a todo tipo de invitados en su teatro, recibiendo este martes a una de las grandes promesas de la natación en nuestro país como es Hugo González. Su condición de deportista profesional ha provocado que las preguntas sobre el dinero y el sexo sean especialmente interesantes para David Broncano y sus espectadores.

El balear ha llegado con dos medallas en su palmarés después del Mundial de Natación de Doha, donde ha ganado la medalla de oro en 200 metros espalda y una de plata en la prueba de 100 espalda. A sus 25 años recién cumplidos llega a los próximos Juegos Olímpicos de París como una de las grandes bazas españolas.

🥇🥈🥉 Medalla asegurada en los JJOO de París. @hglezoliveira pic.twitter.com/It27GZCaGn — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 28, 2024

Ante esta enorme cantidad de títulos, sin poder contar ya los campeonatos de España que ha conseguido durante su adolescencia, el presentador ha querido saber cuánto dinero tiene en el banco. «Cerca de las seis cifras ya», ha contestado sin dar una cantidad concreta, pero lo que hace pensar que está alrededor de los 100.000 euros.

El invitado de La Resistencia responde la pregunta del sexo

Tras hablar de dinero, el nadador ha contado el número de relaciones sexuales que ha tenido en los últimos 30 días, un cálculo en el que las competiciones han tenido mucho que ver. «Mi pareja es húngara, no está en California ni en Madrid. A distancia, pocos puntos», ha dicho.

¿Si no te haces pajas tienes más testosterona? ¿Se acumula eso unos días y rindes más o qué? Sobre esto se dice siempre en los deportes, pero yo qué sé, en natación cuenta hasta que vayas depilado los dedos de la mano. @hglezoliveira, te vas a hinchar para París, eh pic.twitter.com/04Sv6h6ILs — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 28, 2024

«Pero entonces son todo 0,2 – la puntuación que el programa le da a cada masturbación-, ¿no?», ha contestado rápido Broncano, un comentario que ha provocado las risas de todo el público presente en el plató.

En ese momento ha comenzado el habitual debate en el que muchos sostienen que practicar sexo antes de la competiciones es negativo para el rendimiento deportivo: «No es positivo para competir». «Has estado reservándote. Es verdad que a nivel puramente de dinámica de fluidos, con menos cosa dentro, tira para arriba», ha dicho el presentador.

El invitado de La Resistencia ha contado que se pierde fuerza con el sexo, por lo que mantiene este compromiso con las competiciones, algo que ha extrañado mucho a Broncano, que ha querido dejar clara su posición en este asunto a todos: «¿Pero eso está comprobado? ¿Si no te haces pajas tienes más testosterona? No creo que sea tan básico».

Hugo González ha preferido no mojarse en el asunto y ha dicho que eso lo decidan los médicos, por lo que se ha preguntado si había alguno entre el público del teatro. En ese momento una chica que asegura se médica de familia ha querido intervenir ante las cámaras de La Resistencia.

«Yo no creo que tenga ninguna relación. No está demostrado científicamente», aunque al final ha admitido que no tiene «ni idea» sobre este asunto tan específico. Grison ha querido aportar también su granito de arena, asegurando que con la abstinencia sexual lo que se consigue es una motivación extra: «Entras a la piscina ‘encabronao’».

Tras mucho debate, Broncazo ha quedo zanjar el asunto quedándose con la versión de la médico del público: «Esto contradice lo que tú has dicho, pero enhorabuena porque te puedes hinchar antes de las competiciones». Pese a las buenas noticias, el nadador no tiene previsto cambiar sus rutinas antes de las competiciones: «Mientras siga nadando rápido, no voy a cambiar».