Este jueves ‘El Hormiguero’ cerró la semana por todo lo alto. El programa recibió la visita de dos grandes invitados, Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria y Abel Caballero, alcalde de Vigo. Dos de los políticos más mediáticos de nuestro país, juntos por primera vez en el plató de Antena 3.

Pablo Motos explicó que esta entrevista se ideó después de que Revilla asegurase que ganaría a Abel Caballero en un duelo de popularidad. Un duelo que según la opinión de los seguidores del programa, lo ganaría el presidente de Cantabria.

La entrevista conjunta de ambos políticos generó muchas críticas hacia el programa durante toda la semana, motivo por el cual, Pablo Motos sacó la cara por ellos al comienzo del programa.

Unos instantes antes de su entrada en plató, Pablo Motos quiso dejar claro que Miguel Ángel Revilla y Abel Caballero «dos de los políticos más carismáticos. Son locales pero conectan más que los nacionales”, una frase tras la cual, aprovechó la ocasión para lanzar algunos zascas a los políticos nacionales.

«Esto no les impide arrasar en las elecciones. A lo mejor se les nota mucho que sus intereses son que su tierra vaya bien y puede que eso sea lo que echamos de menos en los políticos nacionales», decía el presentador de ‘El Hormiguero’ de manera contundente.

Tras entrar en el plató, Miguel Ángel Revilla destacó que: «He ido mucho a televisión, más allá de que me critiquen he colocado a una tierra como Cantabria, que hoy es una autonomía más del estado español que no conocía nadie, y eso ha sido gracias a programas de televisión».

Y Abel Caballero respondió: «Mi objetivo desde que me eligieron como alcalde fue poner a Vigo en el mapa, que ocupara el sitio que le corresponde y fuimos lográndolo. Nosotros generamos la Navidad, metimos 2 millones de personas de fuera de Vigo, vino mucha gente de Cantabria». De esta forma, comenzó el particular duelo de ambos políticos en ‘El Hormiguero’.