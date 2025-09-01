Tras unas cuantas semanas de descanso, en las que Pablo Motos y su equipo han repuesto fuerzas tras una temporada de éxito, El Hormiguero regresa por la puerta grande. Este lunes 1 de septiembre, daremos por comenzada la temporada 20. Por lo tanto, como no podía ser de otra forma, el exitoso programa que se emite de lunes a jueves en Antena 3 va a ofrecer su mejor versión para continuar sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. Para comenzar su objetivo, han querido contar con unos primeros invitados de lujo: dos futbolistas, un cantante, una actriz y un escritor. Todos ellos llegarán con ganas de hablar de sus proyectos profesionales. Así pues, descubrimos la lista completa de invitados de El Hormiguero desde el lunes 1 de septiembre al jueves 4 de septiembre de 2025.

Lunes 1 de septiembre

La nueva temporada de El Hormiguero, en la que el equipo de Pablo Motos cumple 20 años, comienza la visita de Bertín Osborne. El presentador hablará de sus próximos proyectos profesionales tras haber participado en la decimosegunda edición de Tu cara me suena. Pero no será el único invitado de la noche, ya que también se pasará por plató Sergio Ramos. El futbolista va a dar una primicia de la que se hablará mucho en todo el mundo.

Martes 2 de septiembre

Joaquín Sánchez y Susana Saborido, dos rostros conocidos de la cadena, visitarán El Hormiguero para presentar la nueva temporada de Emparejados, programa que presentan en Antena 3. Debemos recordar que, en este espacio conducido por los andaluces, todo sucede en pareja. Además, en este proyecto, participan invitados famosos que darán de qué hablar.

Miércoles 3 de septiembre

Arturo Pérez-Reverte regresa al plató del exitoso programa para presentar Misión en París, la octava entrega de la serie de Las aventuras del Capitán Alatriste que se publicará ese mismo día. El escritor se sincerará como nunca sobre este proyecto que, desde luego, no va a dejar indiferente a nadie. ¡Ni mucho menos!

Jueves 4 de septiembre

La reconocida actriz Ester Expósito visitará El Hormiguero para hablar de su nuevo proyecto, titulado El Talento. Se trata de una película que protagoniza y que se estrenará en cines tan solo un día después de la entrevista, el viernes 5 de septiembre. En este largometraje se refleja la historia de Elsa, una estudiante de violonchelo que acude a una fiesta de cumpleaños de una amiga. En plena la celebración, la joven recibe una inesperada noticia que obliga a la protagonista a elegir entre el futuro de su familia o su dignidad.