‘El Hormiguero’ recibió el pasado martes la visita de Joan Manuel Serrat. El artista acudió al programa para presentar la que será su última gira, tras haber anunciado hace tan solo unas semanas su retirada de los escenarios. Sin embargo, quiso dejar muy claro que seguirá haciendo canciones.

Serrat ya se encuentra preparando esta gira, que tendrá una duración aproximada de un año, para despedirse de “mis lugares”. Una gira que será el adiós del cantautor, tal y como él mismo explicó durante su entrevista en ‘El Hormiguero’.

Durante su visita al programa, el artista se sinceró y no ocultó los motovos que han llevado a tomar esta dura decisión. “Antes de que me despida un virus, la salud o el público prefiero despedirme yo. Cuando empecé no tenía una fecha de caducidad ni nunca me lo he planteado, pero lo que me ha hecho que me lo planteará han sido estos más de dos años», explicó.

Estos dos años de parón debido a la pandemia del Coronavirus, y el hecho de no ver la luz al final del túnel para volver a subirse a un escenario, han precipitado que Joan Manuel Serrat tomase la decisión que nunca pensó que tendría que tomar.

«La pandemia nos ha fastidiado a todos y los que han tenido menos argumentos para pasar esta época es a los que más ha fastidiado. Yo lo he podido pasar muy cómodamente, solo, con mi señora. Tenía verde, animales, libros, ahora lo que sí se me hizo tremendamente largo era este periodo donde veías la imposibilidad de volver a los escenarios», explicó ante la atenta mirada de Pablo Motos.

En cuanto a su retirada, Serrat, firme en su decisión tras toda una vida dedicada a la música y a los escenarios, explica que: «Espero una retirada suave, dulce, agradable y muy emocionante, pero lo justo para que pueda llegar hasta el final».

«He recibido muchas lágrimas y muchas muestras de afecto, pero creo que retirarse a los 79 no me parece una mala edad», añadió. Tras la entrevista, Pablo Motos le dedicó unas bonitas palabras: «La vida no se mide por años sino por instantes mágicos y quiero darte las gracias por todos esos instantes que nos has regalado», le dijo al artista, que se despidió del programa con una gran ovación del público.