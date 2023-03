‘El Hormiguero’ cierra la semana con este cantante de éxito como invitado

El Hormiguero continúa su semana de grandes invitados y, después del huracán Georgina, cerrará la semana con umo de los grandes artistas del panorama internacional. Pablo Motos se reencontrará con este cantante que ya ha pisado varias veces el plató de Antena 3.

Este cantante, que es uno de los invitados habituales del espacio, acude hoy para hablar de Correcaminos, su nuevo single. Se trata de una colaboración con el cantante venezolano Danny Ocean y que está producida por Alizz, productor de artistas como Amaia o C. Tangana.

Este tema estará disponible el 24 de marzo, solo unos minutos después de su paso por El Hormiguero, por lo que es muy posible que el cantante pueda cantar en directo o que se pueda ver un adelanto en primicia para los espectadores.

Se trata de uno de los grandes amigos del programa, tanto que ya forma parte del club de los invitados Platino, los que han pasado por el plató más de 10 veces. En este caso será su visita número 15 en solitario, aunque en compañía de los compañeros de La Voz o por videollamada han sido varias veces más.

El invitado es uno de los nombres que suelen salir cada poco tiempo en las entrevistas, ya que es gran amigo de Pablo Motos. El valenciano recuerda que cuando murió su padre el cantante fue uno de sus grandes apoyos al ser el invitado de aquel día.

«Cuando murió mi padre, le fui a enterrar y me acordaba de su frase de que un hombre tiene que ser serio con el trabajo, yo no le podía fallar», confesó el presentador en una entrevista con Joaquín Sánchez en El novato. «El día que murió mi padre, Alejandro Sanz me hizo una noche inolvidable en El Hormiguero», aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

Una vez supo la noticia, el cantante se esforzó en dar una de las mejores entrevistas y tratar de ayudarle en todo lo posible para que todo el público pasase un gran rato.