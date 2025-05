Sebastián Yatra ha vuelto a El Hormiguero y lo hace días después de colarse entre el público del programa en plena entrevista de su amiga y compañera de La Voz, Lola Índigo. El artista colombiano ha presentado Milagro, su nuevo disco, que estará disponible a partir del viernes 16 de mayo, y que promete tener alguno de los grandes éxitos que sonarán el próximo verano a todas horas. Durante su charla, el invitado ha desvelado que llegó a pasar unas cuantas horas en la cárcel -más de 24- y ha explicado cómo fue su experiencia y qué hizo para acabar en ella.

El artista latino ha mostrado a los espectadores la portada del disco, en la que aparece suspendido en el aire en mitad de un campo de hierba, una forma de escenificar un milagro, pero Pablo Motos se lo ha tomado de otra manera. El presentador, con el que tiene una enorme confianza desde hace años, ha bromeado diciéndole que parece «un inglés haciendo balconing», haciendo referencia a los numerosos accidentes que ciudadanos británicos tienen cada verano en islas como Mallorca e Ibiza durante las vacaciones gracias al peligroso reto de saltar desde los balcones de las habitaciones de los hoteles hasta las piscinas.

A raíz de ese comentario, el invitado ha querido compartir ante las cámaras que vivió una experiencia que le ha marcado de por vida por culpa, precisamente, de saltar por un balcón. «Estuve en la cárcel por saltar de un balcón», ha dicho ante la sorpresa de Motos, que no conocía esta anécdota. «Fue cuando tenía 18 años (ahora tiene 30), no lo recomiendo», ha continuado.

La explicación es que junto a un amigo, decidieron divertirse saltando de balcón en balcón cuando estaban pasando unos días en Florida, un peligroso reto que les hizo terminar detenidos y pasando más de un día en el calabozo. «Estuve 27 horas en la cárcel», una experiencia que no olvidará jamás y que le ha servido de lección para el resto de su vida: «Lo pasé mal, fue una experiencia interesante y me hizo valorar mucho la libertad».

Aunque fueron encarcelados juntos, lo cierto es que no pudieron estar juntos en la celda, por lo que Sebastián Yatra tuvo que pasar el trago de compartir espacio con otro preso al que no conocía de nada. «Nos metieron a un amigo y a mí, pero no compartimos celda. Parecía la típica película gringa (forma de hablar de las películas de Estados Unidos), vestido de encarcelado», ha recordado.

«Había otro hombre. Yo subí a la cama de arriba, sin respirar casi ni hacer ruido. Me puse a mirar al techo y mi compañero de celda me preguntó que por qué estaba allí», así arrancaron su curiosa conversación. El cantante, que por aquel entonces no era famoso, le explicó que le habían detenido por aquella peligrosa travesura, aunque no ha querido desvelar qué llevó a su compañero de celda a terminar allí, por lo que se entiende que fue algo más grave.

Pese a todo, Yatra reconoce que las cosas terminaron bien y durante todas esas horas pudieron hacerse «amigos», aunque es una experiencia que prefiere no repetir.