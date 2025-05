Desde que probé el tratamiento de colágeno de Mercadona mi cara parece otra: es un milagro

Cuidar la piel del rostro se ha convertido en un pequeño ritual diario para muchas personas. Hidratantes, sérums, limpiadores, la lista de productos parece a veces interminable. Pero además de todas las opciones, de vez en cuando aparece un tratamiento que promete resultados visibles en poco tiempo y con un precio razonable, por lo que es inevitable que despierte interés. Es lo que ha sucedido exactamente con el tratamiento intensivo de colágeno de Mercadona, un producto que ha comenzado a llamar la atención de quienes buscan firmeza, hidratación y ese ansiado efecto buena cara. Lo he podido probar y su resultado es realmente eficaz.

La propuesta viene de la mano de Deliplus, la conocida marca blanca de la cadena valenciana, que ha apostado por un lote facial que, por poco más de ocho euros, ofrece un tratamiento completo para mejorar el aspecto de la piel en apenas una semana. El diseño del envase es moderno y atractivo, en un formato redondo con detalles en rosa pastel que recuerda más a un gadget de cosmética coreana que a un producto de supermercado. Pero más allá de su aspecto, lo que realmente lo diferencia es su fórmula y la forma de aplicación que sorprende mucho. Es importante aclarar que no se trata de una simple crema que se aplica y se olvida, sino una especie de mini ritual que transforma el cuidado facial en una experiencia casi profesional.

El tratamiento de colágeno de Mercadona que parece un milagro

El lote está compuesto por cuatro viales de 10 ml, cada uno de los cuales contiene una esfera de colágeno combinada con ácido hialurónico. Esta mezcla está pensada para aportar una hidratación profunda, mejorar la elasticidad y devolver firmeza al rostro. Además, incluye un ingrediente muy interesante: un activo conocido como Botox like, que ayuda a disminuir visiblemente las arrugas de expresión, todo sin necesidad de inyecciones.

El producto también contiene pullulan, un polímero natural que crea un efecto tensor inmediato sobre la piel. Esto significa que, tras aplicarlo, se nota una sensación de piel más tersa al instante. Y no es una impresión subjetiva: muchas personas afirman notar el cambio desde la primera aplicación.

Completa el set un pequeño aplicador de silicona, especialmente diseñado para masajear el producto sobre el rostro, el cuello y el escote, favoreciendo así su absorción y estimulando la microcirculación. Este detalle no es menor, ya que el masaje con la herramienta ayuda a que los activos penetren mejor en la piel y multipliquen su efecto.

Cómo se aplica paso a paso

Una de las claves del éxito de este tratamiento está en su sistema de uso, que en un principio puede parecer complicado, pero nada más lejos de la realidad. Estos son los pasos que he seguido, según indica el producto, y que tú también debes seguir:

El primer paso consiste en abrir uno de los viales que contiene la esfera rosa.

que contiene la esfera rosa. A continuación, se debe rellenar el vial hasta la marca indicada con el líquido activador que también viene en el set. Este líquido es el encargado de disolver la esfera y activar sus ingredientes.

que también viene en el set. Este líquido es el encargado de disolver la esfera y activar sus ingredientes. Una vez añadido el activador, basta con agitar bien el frasco hasta que la esfera se disuelva por completo.

Por último se coloca el aplicador de silicona en la parte superior del vial, y con movimientos suaves se masajea el producto sobre la piel limpia, prestando especial atención a las zonas con más líneas de expresión.

El excedente que quede en el frasco puede guardarse, ya que el tratamiento se mantiene activo durante los siguientes siete días. Es importante lavar el aplicador después de cada uso con agua tibia y jabón neutro, para mantenerlo limpio y listo para la siguiente aplicación.

Resultados visibles y sensación de piel renovada

Una vez lo he probado, ya puedo deciros que tras una semana de tratamiento noto una piel notablemente más luminosa, con menos signos de fatiga y una textura más uniforme. Las pequeñas arrugas se suavizan, la piel se ve más tensa pero sin perder naturalidad, y la hidratación se mantiene durante horas. No es mi caso, pero en redes comentan quienes sufren de piel seca o tirante que notan una mejoría significativa, algo que no todos los productos logran en tan poco tiempo.

Aunque no se trata de un producto milagroso en el sentido literal, sí es cierto que sus efectos superan las expectativas para un tratamiento facial de este rango de precio. Además, al incluir varios activos de última generación y una experiencia de aplicación cuidada, se convierte en una opción muy competitiva frente a otros productos mucho más caros del mercado.

Un detalle ideal para regalar en el Día de la Madre

El nuevo lote facial con colágeno de Mercadona me ha convencido plenamente, pero además de ser una gran compra para cuidar de nuestra piel, también puede ser una gran idea como regalo para el Día de la Madre que está a la vuelta de la esquina, teniendo en cuenta los resultados que ofrece y que la presentación en ese estuche redondo, es perfecta para presentar como regalo. Su precio además, resulta de lo más económico. Por sólo 8,50 euros puedes tener el regalo perfecto.