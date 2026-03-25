Horario y cómo ver la última entrevista de Noelia Castillo antes de la eutanasia (online y tv)
Noelia ha concedido una última entrevista antes de su muerte
El equipo de Y ahora Sonsoles siempre se ha caracterizado por la búsqueda de testimonios verdaderamente sorprendentes e, incluso, a veces también sobrecogedores. Eso es exactamente lo que ha conseguido la periodista Bea Osa, al haber logrado el testimonio de Noelia Castillo. La joven de 25 años ha luchado para que se le concediera la eutanasia y, tras un largo tiempo de batalla judicial, se ha hecho realidad su deseo. De hecho, este jueves 26 de marzo podrá cumplir su objetivo, que es «irse en paz y dejar de sufrir». Un testimonio verdaderamente desgarrador con el que los espectadores, con solo un pequeño avance, han podido empatizar con Noelia Castillo, pero también con el sentimiento de su madre, Yolanda Ramos, al saber que su hija va a morir en cuestión de horas por expreso deseo de la joven.
«Horrible, han sido tres años de altibajos. He estado rezando y pensando a ver si ella, en el último momento, dice ‘me arrepiento’. Si ella no quiere vivir, yo ya no puedo más. Yo no estoy conforme con la eutanasia, desde luego que no estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado hasta el último momento, hasta donde ella me permita», asegura la madre de Noelia Castillo en el avance de la entrevista, emitido en Y ahora Sonsoles. Y añadió: «No tengo una varita mágica para decir ‘esto lo paro’, porque una juez ha decidido por la vida de mi hija. Están decidiendo personas que no la han parido (…) A veces pienso que, a lo mejor, ha nacido en la familia equivocada». En el adelanto de esta charla con Bea Osa, Noelia Castillo ha querido explicar cómo se ha sentido durante años y el motivo real por el que, tras meditarlo mucho, pidió la eutanasia.
El desgarrador testimonio de Noelia: «Lo veo todo muy oscuro»
En el adelanto de lo que podremos ver en esta entrevista, observamos cómo la joven se sincera: «Siempre me he sentido sola porque nunca me he sentido comprendida, nunca han empatizado conmigo, siempre he tenido problemas de convivencia. Antes incluso de pedir la eutanasia, ya veía mi mundo muy oscuro, veía mi final muy oscuro, no tenía ni metas ni objetivos ni nada».
“Me gustaba mucho maquillarme, hacer la manicura; sí que es verdad que me gustan muchas cosas, pero no tenía ni metas ni objetos y sigo sin tenerlos. Lo veo todo muy oscuro, porque no tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada. El dormir se me hace muy difícil, aparte de que tengo dolor de espalda y de piernas. Luego tengo toda la historia familiar que…», hizo una pausa.
Acto seguido, la catalana fue más allá: «Por fin lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar, porque no puedo más, no puedo más con esta familia, con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza, con lo que he vivido». Además, no tuvo reparos a la hora de hablar del profundo dolor que le ha causado su progenitor, en muchos aspectos.
«Mi padre me dijo que no, que no vendría a la eutanasia ni al entierro y que no quería saber nada más de mí, que para él estaba muerta. ‘Ya has ganado, ¿eh?’ Yo le dije: ‘Papá, esto no es un juego, a mí también me duele’. Y él solía decirme: ‘A ti qué te va a doler si ni sientes ni padeces, a ti no te duele nada’», explicó. «Me dolió muchísimo todo lo que me dijo. Y él tiene un coche y una moto y no viene a verme, viene a verme cada cierto tiempo (…) Él no me llama nunca, ni me manda mensajes ni nada. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?».
¿Cuándo se emite la entrevista de Noelia Castillo?
Tal y como explicó la propia Sonsoles Ónega en la entrega del martes, en la que dio la enhorabuena a su compañera Bea Osa por haber conseguido ese testimonio, la podremos ver íntegramente este miércoles 25 de marzo en Y ahora Sonsoles. No se especificó el tramo exacto dentro de la emisión del programa, por lo que tendremos que estar atentos desde su comienzo, que está previsto a las 17:00 h (una hora menos en las Islas Canarias). Cabe destacar que esta entrega se podrá ver en directo, como suele ser habitual, a través de Antena 3 y de la plataforma atresplayer.