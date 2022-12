Hilary Duff se sincera sobre los desórdenes alimenticios que tuvo en el pasado

Hilary Duff se ha sincerado sobre los trastornos alimenticios que sufrió cuando era adolescente. La actriz saltó a la fama con tan solo 14 años, convirtiéndose en una estrella mundial gracias a su papel en la serie de Disney Channel Lizzie McGuire. Una época que tal y como ha expresado, no fue tan idílica como parece.

Cuando se encontraba en la cúspide de su carrera, la actriz sufrió desordenes alimenticios que la marcaron para siempre. “Debido a mi carrera no podía evitar pensar: ‘Estoy ante las cámaras y las actrices están delgadas’. Era horrible”, se sincera en la edición australiana de Women’s Health, de la que es portada del próximo mes de enero.

Durante la entrevista, Hilary Duff aborda sin tapujos este problema y como consiguió ponerle remedio. “Aprecio mi salud haciendo actividades que me hacen sentir fuerte en lugar de solo mejorar el exterior de mi cuerpo”, señala.

“Creo que cuanto mayor me hago, más segura estoy de mí misma. Mi cuerpo ha tenido muchas formas y tamaños diferentes, y me fascina, en primer lugar, ser mujer. Y también todos los cambios que puede sufrir tu cuerpo a lo largo de la vida”, añade la ex chica Disney.

Hilary Duff también revela que actividades le han ayudado a llevar un estilo de vida más saludable. “Paso tiempo con gente que me hace sentir bien y que comparte puntos de vista similares sobre la salud y la positividad corporal, duermo lo suficiente y mantengo una dieta equilibrada”.

De esta forma, a lo largo de la entrevista, Hilary Duff asegura que ya no le afectan los estándares de belleza en el estricto mundo de Hollywood, a pesar del daño que le hicieron en su día, cuando millones de personas estaban pendientes de cada uno de sus pasos.