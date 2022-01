Hilary Duff ha roto su silencio. La artista y actriz estadounidense había permanecido en silencio desde que se anunció la cancelación del reboot de la exitosa serie de Disney Channel ‘Lizzie McGuire’, no obstante, finalmente se ha sincerado.

Aunque el proyecto del regreso de Lizzie McGuire ilusionó a millones de personas tras anunciarse en el año 2019, finalmente fue cancelado a finales del 2020. Una cancelación tras la cual quedaron muchas incógnitas sin resolverse.

La imposibilidad de un acuerdo entre la plataforma donde iba a emitirse, ‘Disney +’ y los participantes de la serie impidieron que se llevase a cabo el proyecto, y ahora, la propia Hilary Duff se ha sincerado públicamente sobre el reboot que nunca llegó a producirse.

Hilary Duff Loves That Her ‘How I Met Your Father’ Character Doesn’t Have Her Sh*t Together https://t.co/RfCiJJJqdg

— Cosmopolitan (@Cosmopolitan) January 18, 2022