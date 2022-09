‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Tolga se convierte en el nuevo alumno de la escuela

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que no está dejando indiferente a nadie. ¡Y no es para menos!

El pasado martes 6 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos. Así pues, somos partícipes de cómo Ömer ha pedido muchas explicaciones a Suzan, ya que quiere saber el motivo por el que le abandonó. El joven, a su vez, se siente decepcionado al confirmar que su madre jamás se molestó en buscarle.

Sengül ha terminado amenazando a Suzan con denunciarla si no reconoce a Ömer como su hijo. Orhan se entera de lo sucedido, por lo que no tarda en tener un fortísimo enfrentamiento con Sengül. Con el fin de evitar la denuncia, Suzan propone a Ömer firmar un acuerdo en el que se compromete a no reclamar, en un futuro, sus derechos como hijo.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que podremos ver esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Nebahat contará a Akif su intento de atropello a Suzan. Además, visitarán a Ömer en el hospital por lo que Suzan no tardará en amenazarles con denunciar a Nebahat.

Sengül se instalará en casa de Nebahat, que se mostrará convencida de que su marido regresará pronto. Ömer hará saber a Suzan que no tenía ningún tipo de intención de demandarla, sino que fue una idea de Sengül. Por si fuera poco, le contará que jamás recibieron el dinero que le dio su tía para ellos cuando sus padres murieron.

Lejos de que todo quede ahí, podremos ver cómo Tolga entrará al instituto como nuevo alumno. Lo hará en el preciso instante en el que Ömer y Ayse comenzarán a salir, algo que desde luego va a traer consecuencias a largo plazo. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.