‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Ömer pide explicaciones a Suzan por haberle abandonado

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente, en todos los sentidos.

El pasado lunes 5 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera, observamos cómo Akif se ha enterado de que Ömer es hijo de Suzan. Por lo tanto, no ha dudado un solo segundo en aprovechar su discurso en el instituto para dar a conocer este secreto.

Como era de esperar, Ömer y Suzan tienen una intensa conversación. Él le pide que no se preocupe en absoluto, ya que no hay ningún tipo de vínculo que les una. Ella le hace saber, una y otra vez, que no le abandonó. A pesar de los esfuerzos, Ömer no cree ni una sola de sus palabras. Doruk sigue insistiendo en conseguir el perdón de Asiye.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Ömer pedirá muchas más explicaciones a Suzan, sobre el motivo por el que le abandonó. El joven se sentirá decepcionado al saber que su madre jamás le buscó.

Sengül amenazará a Suzan con denunciarla, obligándola a reconocer a Ömer como su hijo. Orhan no tardará en enterarse, por lo que tendrá un fortísimo enfrentamiento con Sengül. Suzan, para evitar la denuncia, propondrá a Ömer firmar un acuerdo en el que se compromete a no reclamar sus derechos como hijo.

Suzan, por si fuera poco, tenderá una trampa a Akif. ¿De qué manera? Le invitará a un hotel y, a su vez, le dará esa misma dirección a Nebahat. La mujer enseñará a Nebahat la conversación de WhatsApp para demostrarle, de una vez por todas, que continúa engañándola. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.