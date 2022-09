‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Akif descubre que Ömer es hijo de Suzan

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en todo momento. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden un solo capítulo tanto en Antena 3 como en ATRESplayer Premium.

El pasado martes 30 de agosto pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos. De esta manera tan concreta, pudimos ver cómo Melisa se da cuenta de que Ömer está enamorado de Ayse. Por ese mismo motivo, termina enfadado con Kadir, puesto que sigue sin hacerle caso a pesar de todo lo sucedido.

Sengül no duda en ponerse en contacto con Asiye para que le ayude a algo tan concreto como es limpiar la casa de Nebahat. Ésta se da cuenta de que no está el collar de diamantes de la joven. Además, vemos cómo Doruk sigue haciendo todo lo posible para, que de una vez por todas, Asiye regrese a su lado.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos partícipes de cómo, gracias a Sengül, Akif se enterará de que Ömer es hijo de Suzan. Por lo tanto, aprovechará un discurso en el instituto para hacerlo público.

Ömer hará saber a Suzan que no debe preocuparse por él en el absoluto, y es que no hay nada que les una. Ella le insistirá, una y otra vez, que no le abandonó. A pesar de los esfuerzos, Ömer no le creerá. Doruk continuará insistiendo para conseguir el perdón de Asiye mientras que ésta aceptará un trabajo en el bar de Selim. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.