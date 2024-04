‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Sengül trata de recuperar a Emel antes de que sea tarde

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es espectacular!

El pasado martes 16 de abril pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de la exitosa serie turca Hermanos. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Elif decide cuidar mucho a Ayla, preocupándose en todo momento por su bienestar. Al fin y al cabo, no puede evitar sentir un profundo pesar por la fortísima discusión con Berk.

En el último capítulo de #Hermanos: Süreyya juega a dos bandas y Sengül vuelve a liarla. 😲 ¡Lo repasamos todo antes del capitulazo de esta noche! 👉https://t.co/detNEDYIpb 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) April 22, 2024

Sengül y una amiga deciden grabar varios vídeos de Emel con el objetivo de dar pena y, por ende, recibir una enorme cantidad de dinero. Pero nada sale como esperaban, puesto que los servicios sociales no tardan en llegar para llevarse a la pequeña. En cuanto a Berk, vemos cómo recoge todas sus cosas para marcharse de casa para siempre.

A pesar de que Ayla le suplica que no lo haga, él responde que jamás va a ser capaz de perdonarla. ¡Y que es la peor persona que ha conocido nunca! Finalmente, observamos cómo los dos acuden a la policía para que Ayla confiese toda la verdad de una vez por todas. ¡Por fin se va a hacer justicia!

Berk quiere que Ayla confiese ante la policía y tiene claro que no quiere volver a verla:»Tú no eres mi madre» 😢 #Hermanos 👉https://t.co/ZaxvpCTgF4 👈 pic.twitter.com/wgUAsEKSY8 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) April 22, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Ayla estará a punto de confesar todo a la policía. Pero, en ese preciso instante, entrará Berk a la comisaría y se inventará una excusa para sacarla de allí.

Los dos saldrán juntos a la calle pero, a pesar de todo, Berk le dejará muy claro que no quiere volver a verla nunca más. Emel se encontrará en un orfanato después de que se la llevasen los servicios sociales. Sengül tratará por todos los medios de recuperarla, pero todo esfuerzo es en vano.

Por lo tanto, no le quedará más remedio que confesar toda la verdad a su familia. ¡Todos se quedarán completamente en shock, y no es para menos! Finalmente, lograrán que Asiye duerma con su hermana en el orfanato. Al día siguiente, la directora les dejará llevarse a la pequeña a casa. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.