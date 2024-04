Hermanos, avance del capítulo de hoy: Berk recoge sus cosas para irse para siempre

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado lunes 15 de abril pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. Así pues, somos testigos de cómo Berk está profundamente hundido, ya que es incapaz de creer que sea verdad todo lo que Aybike le ha confesado. Ayla trata por todos los medios de hablar con su hijo y explicarse, pero Berk está tan dolido que se niega a verla.

Aybike también desvela algo más a Berk: sus padres biológicos decidieron venderle. Sengül no puede evitar desesperarse al enterarse de que su hija ha contado toda la verdad a Berk. Al fin y al cabo, éste ha optado por romper todo tipo de relación con Ayla. Elif no sabe la verdad por lo que no entiende por qué Berk hace sufrir tanto a Ayla.

Lejos de que todo quede ahí, le nota que algo le está pasando precisamente porque no está tan pendiente de ella como es habitual. Sengül, Orhan y sus sobrinos están atravesando uno de los instantes más duros de su vida, puesto que no tienen dinero ni para pagar sus facturas. Además, les han cortado tanto la electricidad como el agua.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de la serie turca Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Elif cuidará mucho de Ayla y se preocupará muchísimo por ella. Al fin y al cabo, la verá tremendamente afectada tras la fuerte discusión con Berk.

Sengül y una amiga grabarán vídeos de Emel para dar pena y conseguir dinero, pero los servicios sociales no tardan en llegar y se la llevarán. Berk recogerá sus cosas para marcharse de casa para siempre, mientras que Ayla le suplicará que no la abandone. Él responderá que jamás va a perdonarla y que es una mala persona.

Finalmente, los dos acudirán a la policía para que Ayla confiese de una vez por todas. Ellas se despedirá de Berk diciéndole lo mucho que le quiere y que espera que, en algún momento, le pueda perdonar. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.