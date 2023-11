‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Asiye pilla a Doruk junto a Yasmin

Hermanos, con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado lunes 13 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Asiye sigue enfadada con Ömer como consecuencia de la fuerte discusión en el colegio. Además, Süsen y Sarp continúan fingiendo que mantienen una relación sentimental.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Orhan consigue trabajo en el colegio mientras que Ayla y Gönül unen fuerzas para conseguir meter a Sengül en serios problemas. Además, Akif continúa tonteando con Nebahat, preparándole varias sorpresas. Todo ello mientras Sevval pilla a Nebahat y a Akif besándose.

En el último capítulo de #Hermanos…🔙 Sarp disfruta de su falso noviazgo con Süsen y Akif es pillado in fraganti. 😳https://t.co/I6jsKUUO6E 👇 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) November 14, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Tolga hará una petición concreta a Akif: que ayude tanto a Zehra como a su hermana pequeña. Akif transferirá dinero al hermano de las chicas con el fin de que pague sus deudas.

Pero éste se lo gastará en apuestas. Gönül y Ayla llevarán a cabo su plan. ¿En qué consistirá? En hacer creer a Sengül que la han contratado para nada más y nada menos que confeccionar cortinas para un hotel. Sengül se enterará de la trampa, por lo que se sentirá profundamente decepcionada. Al fin y al cabo, deberá 90.000 liras de los materiales comprados.

Lejos de que todo quede ahí, observaremos cómo Asiye tratará de disculparse con Doruk por sus celos, pero le pillará junto a Yasmin. Por lo tanto, no podrá evitar marcharse triste. Asiye se enterará de que Sevval y Yasmin encerraron a la señora Sevgi en el sótano hasta que enfermó y murió. No tardará en decírselo a Ömer pero éste no la creerá, ya que pensará que está obsesionada con Yasmin. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.