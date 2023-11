‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Asiye y Ömer, más distanciados que nunca

No es ningún secreto que Hermanos, con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

El pasado martes 7 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Nebahat habla personalmente con Yasmin sobre la relación sentimental de su hijo. Su objetivo es más que claro: Yasmin debe conquistar a Doruk para que éste se olvide de Asiye.

Ahmet siente que debe lidiar entre Ömer y el resto de la familia, por lo que explica que ha intentado ser su padre pero ningún esfuerzo ha funcionado. Ömer no puede evitar sentirse destrozado con la situación. Todo ello mientras Yasmin trata de acercarse cada vez más a Doruk, provocando que Asiye se sienta muy celosa.

Ömer, da la cara por Yasmin frente a Asiye: «No estás bien. Vete de aquí». 💥💥💥 #Hermanoshttps://t.co/rMWw0DyVFy 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) November 13, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, veremos cómo Asiye continuará enfadada con Ömer tras la discusión en el colegio. Todo ello mientras Süsen y Sarp continuarán fingiendo ser novios.

Ella lo pasará mal puesto que sigue teniendo sentimientos hacia Ömer. Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Orhan conseguirá trabajo en el colegio mientras que Gönül y Ayla unirán fuerzas para meter a Sengül en problemas. Todo ello mientras Akif seguirá tonteando con Nebahat, preparándole varias sorpresas.

Por si fuera poco, veremos cómo Sevval pillará a Nebahat y a Akif besándose por lo que les sacará una foto. Zehra, amiga de Tolga, se prometerá con un hombre mayor por culpa de su hermano. El joven tratará de ayudarla, pero sin tener la más mínima idea de cómo hacerlo. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.