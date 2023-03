Harry Styles comparte una nueva versión de su ‘Banana Song’ en directo

En el año 2021, Harry Styles presentó en directo «La canción del plátano» (Banana song) en el escenario de su concierto en Nashville, Tennessee, distorsionando la letra de la canción Watermelon Sugar, en honor a un seguidor que acudió al concierto vestido de plátano.

Aquel momento se convirtió en una broma interna entre Harry Styles y sus fans, quienes desde entonces, a menudo acuden a sus conciertos vestidos como diversos alimentos para captar la atención del ganador del Grammy a Mejor Álbum del Año.

El pasado martes 7 de marzo, mientras el artista británico actuaba en el Mt Smart Stadium en Auckland, Nueva Zelanda, Harry Styles se acordó de la «Canción del plátano». Y todo después de ver a algunos fans disfrazados como la fruta amarilla.

“Someone down here every time I pass they throw me a different fruit. How many fruits did you bring? 5? I’ve had a banana, apple…? I remember wait, wait-SHEEEEEEEE’S DRESSED AS A BANANA” – Harry on stage at MT Smart Stadium in Auckland, New Zealand, March 7 (via dayswithkate) pic.twitter.com/2ifgumEGsJ

